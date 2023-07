VAPORESSO remporte gros aux London Design Awards 2023 avec quatre produits de vapotage innovants

LONDRES, 29 juillet 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO , un innovateur de premier plan dans l'industrie du vapotage, a reçu une reconnaissance bien méritée lors des London Design Awards de cette année, avec quatre de ses produits révolutionnaires récompensés pour leur design exceptionnel. Les London Design Awards sont un concours international qui récompense des designs exceptionnels et des projets créatifs exceptionnels dans le monde entier, célébrant le dynamisme et la diversité de la communauté internationale du design.

Les quatre produits distingués de VAPORESSO - le COSS, l'ECO NANO, le LUXE XR et le XROS 3 NANO - ont mis en valeur les formidables prouesses innovantes de la marque et ont également été récompensés par de nombreuses organisations. La dernière offre révolutionnaire de VAPORESSO, le VAPORESSO COSS, est considérée comme un changeur de jeu dans l'industrie du vapotage. Il s'attaque aux problèmes existants avec une conception réfléchie qui répond parfaitement aux habitudes des utilisateurs. Son slogan, « Convenient Operating, Smart Supplying », résume parfaitement les valeurs fondamentales du produit que sont l'INNOVATION, la FIABILITÉ et le STYLE.

« Gagner ces prix témoigne de la créativité, des compétences et du dévouement de notre équipe », a déclaré Jimmy Hu, vice-président de VAPORESSO, « Nous sommes ravis que nos efforts soient reconnus sur une plateforme mondiale aussi prestigieuse. Cela valide notre engagement à fournir des produits innovants et de haute qualité qui améliorent l'expérience de vapotage de nos clients. »

Les London Design Awards, organisés chaque année, applaudissent les réalisations exceptionnelles en matière de design dans divers secteurs créatifs. Il récompense les projets, les produits et les professionnels exemplaires qui font preuve d'innovation, de créativité et d'excellence au sein de leurs industries respectives. Pendant ce temps, les London Design Awards honorent non seulement l'excellence du design, mais favorisent également la créativité, encouragent l'innovation et facilitent les collaborations entre les designers et les entreprises axées sur le design. Les prix ont gagné en stature et en popularité depuis leur création, attirant un large éventail de participants de divers domaines du design.

La reconnaissance des London Design Awards souligne l'engagement de VAPORESSO à créer des produits qui dépassent les attentes des clients et renforce encore sa position de leader d'opinion dans l'industrie. Il agit également comme une validation externe des capacités et de la qualité du travail de VAPORESSO, renforçant la confiance parmi les clients potentiels.

À propos de VAPORESSO

Fondée en 2015, VAPORESSO s'engage à créer un monde sans fumée et à améliorer la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à une innovation continue, un contrôle de qualité rigoureux et un engagement substantiel, VAPORESSO fabrique des produits qui répondent à tous les niveaux et styles de vapoteurs.

