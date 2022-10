VAPORESSO remporte six récompenses des American MUSE Design Awards

SHENZHEN, Chine, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de vapotage VAPORESSO a récemment été récompensée par les American MUSE Design Awards en tant que leader mondial du design créatif. Le prestigieux organisme a décerné à VAPORESSO six prix pour sa conception de produits (deux or et quatre argent) pour six produits, après que la marque a été récompensée par les Red Dot Awards 2022.

Les MUSE Design Awards sont un concours international qui s'adresse à tous les créateurs révolutionnaires. Parmi les nommés de 2022, le VAPORESSO LUXE X et le ZERO S ont tous deux obtenu l'or pour plusieurs critères, tandis que le XROS 3, le XROS NANO, le GEN 200 et le GEN 80S ont obtenu l'argent.

Le LUXE X, qui a reçu la médaille d'or, a été salué pour son apparence de style science-fiction exceptionnelle, qui élève le niveau du secteur en matière de conception et d'esthétique des produits. Outre les récompenses officielles décernées par ces concours, le LUXE X s'est également avéré très prisé des consommateurs, des centaines d'entre eux se pressant devant les boutiques du Royaume-Uni et de France pour être les premiers à acheter les produits lors de leur lancement au mois d'août.

À la remise des prix, Thalia, directrice du marketing de VAPORESSO, a déclaré : « Chez VAPORESSO, nous sommes fiers d'être des leaders en matière de design créatif et nous nous engageons à créer des produits innovants. Ces récompenses sont une preuve supplémentaire que l'industrie créative dans son ensemble reconnaît notre marque comme étant un leader du marché en matière de conception de produits, et nous confirme que nous sommes sur la bonne voie. »

Continuant à placer les utilisateurs à la tête des innovations en matière de conception, le nouveau LUXE XR est la toute nouvelle version du très populaire LUXE X. Ce produit de nouvelle génération est modulable et adopte un nouvel aspect qui allie les dernières technologies d'atomisation de pointe aux nouvelles tendances de la mode et à un design ergonomique. Le LUXE XR pod est équipé de la technologie de chauffage COREX et est entièrement compatible avec les bobines GTX, y compris les tailles 0,4 ohm/0,6 ohm/0,8 ohm/1,2 ohm, ce qui permet des flux d'air différents et une plus grande personnalisation.

VAPORESSO reste à l'avant-garde de la technologie et des produits d'atomisation. Son nouveau XROS 3 sortira officiellement le 28 octobre et sera disponible en précommande à partir de novembre.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à l'établissement d'un monde non fumeur tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à une innovation continue, à un contrôle de qualité strict et à un engagement important, VAPORESSO crée des produits qui peuvent convenir à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs.

