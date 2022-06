Vayyar Imaging obtient un financement de série E de 108 millions de dollars dirigé par Koch Disruptive Technologies

Ce nouveau tour de table comprend les nouveaux bailleurs de fonds de Vayyar, GLy Capital Management et Atreides Management LP, ainsi que les investisseurs existants, notamment KDT, Battery Ventures, Bessemer Ventures, More VC, Regal Four et Claltech. Afin de décrocher des investisseurs en Chine, Vayyar a engagé China International Capital Corporation Limited (CICC) comme principal conseiller financier.

Fondée dans le but de détecter le cancer du sein à un stade précoce grâce à la technologie RF, Vayyar a depuis étendu ses activités aux soins aux personnes âgées, à l'automobile, au commerce de détail, à la sécurité publique et à d'autres secteurs. La société propose des solutions basées sur son système sur puce de pointe, sa suite logicielle exclusive et ses algorithmes d'apprentissage automatique révolutionnaires.

Dans le domaine de l'automobile, Vayyar fabrique des plateformes d'imagerie radar 4D qui transforment la sécurité dans les domaines de l'habitacle, de l'ADAS et des motos (ARAS). La plateforme ARAS de la société est en cours de production de masse pour être déployée sur les motos du groupe Piaggio, offrant une sécurité exceptionnelle aux usagers de la route les plus à risque au monde. Vayyar a également conclu des contrats d'approvisionnement avec des constructeurs automobiles japonais et vietnamiens et a entamé des discussions avancées avec presque tous les autres équipementiers et fournisseurs, tant pour les systèmes embarqués que pour les systèmes ADAS.

Dans le domaine des soins aux personnes âgées, l'entreprise propose Vayyar Care, une solution unique de surveillance à distance, intégrée aux principaux systèmes d'appel infirmier du monde, qui protège la population vieillissante grâce à la détection automatique des chutes et aux données qui permettent une analyse comportementale prédictive. Vayyar a récemment signé un accord de coentreprise avec HCH Ventures, filiale de Haier, afin de tirer parti de sa technologie de soins aux personnes âgées pour s'attaquer au marché des « silver tech » en Chine, qui représente 4 000 milliards de yuans (625 milliards de dollars). Vayyar a également établi un partenariat à grande échelle avec Amazon pour la surveillance à distance de la santé, de la sûreté et de la sécurité.

« KDT est ravi de contribuer à la réalisation de la vision de Vayyar d'améliorer la santé et la sécurité des personnes à l'échelle mondiale », a déclaré Brett Chugg, directeur général de KDT. « Leur technologie d'imagerie 4D transforme les marchés de la médecine, de la maison intelligente, des soins aux personnes âgées et de l'automobile ici aux États-Unis et dans le monde entier. Nous sommes impatients de contribuer à l'accélération de leur croissance continue. »

Après avoir ouvert de nouveaux bureaux dans cinq territoires supplémentaires, dont le Japon et la Chine, Vayyar continuera à développer ses activités dans de nombreux secteurs verticaux et à introduire une famille de solutions d'imagerie basées sur l'apprentissage automatique qui sont en cours d'intégration dans les principales solutions mondiales de bâtiments connectés, de robotique, de commerce de détail et de sécurité publique.

« Nous sommes heureux et fiers de faire progresser notre partenariat avec les investisseurs existants, dont KDT, ainsi qu'avec des bailleurs de fonds supplémentaires qui s'associent à nous pour la première fois », a déclaré Raviv Melamed, cofondateur et PDG de Vayyar Imaging. « En cette période difficile pour l'économie mondiale, ce nouveau cycle de financement est un appui retentissant à notre mission et un vote de confiance clair à l'égard de la force de notre technologie et de l'agilité stratégique de notre organisation. »

Forte d'un solide pipeline de ventes et d'un portefeuille de brevets de calibre mondial, Vayyar continuera à consolider sa position de leader dans les principaux secteurs verticaux, à étendre ses activités à d'autres industries et à renforcer sa présence physique en Amérique, dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et en Asie de l'Est.

À propos de Koch Disruptive Technologies

Koch Disruptive Technologies (KDT) est une société d'investissement unique en son genre, qui s'associe à des entrepreneurs de principe qui créent des entreprises innovantes. KDT propose une approche d'investissement flexible, en plusieurs étapes. KDT travaille avec des entreprises qui peuvent aider Koch à transformer ses capacités, à perturber les activités existantes ou à se développer sur de nouvelles plateformes. KDT est une filiale de Koch Industries, l'une des plus grandes entreprises privées au monde, dont le chiffre d'affaires est estimé à plus de 125 milliards de dollars et qui est présente dans plus de 70 pays. KDT aide ses partenaires à libérer tout leur potentiel en leur apportant l'ensemble des capacités et du réseau de Koch, en structurant des solutions de capital uniques et en adoptant un état d'esprit de bénéfice mutuel à long terme.

À propos de Vayyar Imaging

Vayyar, le leader mondial des radars d'imagerie 4D, fournit les plateformes radar sur puce les plus avancées au monde pour recueillir les données essentielles de la vie, offrant des solutions pour les soins aux personnes âgées, l'automobile, la sécurité, les maisons connectées, la robotique et bien d'autres, tout en préservant la vie privée. La mission de Vayyar est de fournir la prochaine génération de technologie de détection qui est suffisamment miniature, abordable et polyvalente pour avoir un impact sur la vie de chacun, permettant un monde plus sûr.

