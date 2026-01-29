Veeva annonce l'application eSource destinée aux sites de recherche afin d'éliminer le papier et de rationaliser le flux de données des essais cliniques

Libère les sites de la double saisie de données et connecte les dossiers médicaux électroniques (DME) et la saisie électronique des données (SED) pour des données d'essai de meilleure qualité, plus rapidement.

PLEASANTON, Californie, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui Veeva eSource, une nouvelle application Veeva SiteVault conçue pour diminuer considérablement les processus manuels des essais cliniques et améliorer la qualité des données. Veeva eSource éliminera le papier sur le site grâce à une application de saisie directe des données et rationalisera les données grâce à l'intégration de la SED et au transfert des DME dans la SED.

« Je me réjouis de la mise en application de Veeva eSource. Bien qu'il existe d'autres options utilisées par les sites, les données sources électroniques traditionnelles (eSource) prennent toujours énormément de temps à programmer, à compléter et à transférer dans la SED », a déclaré Alisha Garibaldi, PDG de Skylight Health Research. « Un flux transparent de données entre Veeva eSource et la SED va permettre de réduire les erreurs, de minimiser le traitement du contrôle de la qualité et de consacrer plus de temps à ce qui compte : nos patients. »

Avec Veeva eSource, les données des essais cliniques circulent du site au sponsor avec moins d'efforts :

Intégration du dossier médical électronique (DME) : transfère les données pertinentes sur les patients dans eSource, puis dans la SED. L'élimination de la saisie de données en double dans la SED allège désormais le fardeau des sites et des patients.





transfère les données pertinentes sur les patients dans eSource, puis dans la SED. L'élimination de la saisie de données en double dans la SED allège désormais le fardeau des sites et des patients. Application de saisie directe des données d'essai : une application simple et intuitive permettant aux sites de recueillir des données d'essai sous forme numérique, plutôt que sur papier. Fonctionne avec Veeva SiteVault CTMS, de sorte que le site et le patient puissent bénéficier d'une expérience cohérente pour le parcours du patient dans un essai.





une application simple et intuitive permettant aux sites de recueillir des données d'essai sous forme numérique, plutôt que sur papier. Fonctionne avec Veeva SiteVault CTMS, de sorte que le site et le patient puissent bénéficier d'une expérience cohérente pour le parcours du patient dans un essai. Intégration de la SED : automatise le flux des données patient d'eSource vers Veeva EDC, réduisant la latence et le risque d'erreurs. L'intégration bidirectionnelle fournit également le protocole de l'étude, de la SED à eSource, afin que les sites puissent facilement créer des formulaires alignés sur la conception de l'étude. L'API ouverte de Veeva eSource permet de se connecter à n'importe quel système de SED.





automatise le flux des données patient d'eSource vers Veeva EDC, réduisant la latence et le risque d'erreurs. L'intégration bidirectionnelle fournit également le protocole de l'étude, de la SED à eSource, afin que les sites puissent facilement créer des formulaires alignés sur la conception de l'étude. L'API ouverte de Veeva eSource permet de se connecter à n'importe quel système de SED. Élimine la vérification des données source : en recueillant et en utilisant les données sources (par opposition aux données transcrites), Veeva eSource élimine la nécessité d'un travail laborieux de la part du sponsor pour la vérification des données sources, libérant ainsi du temps que le personnel du sponsor peut consacrer plus efficacement au site.

« Pour la première fois, nous connectons les données et les processus pour permettre un flux de données cliniques direct, du site au sponsor », a déclaré Jim Reilly, président de Veeva Development Cloud. « Il s'agit d'une étape importante vers notre vision qui consiste à simplifier, standardiser et connecter les essais cliniques pour une plus grande efficacité et une meilleure expérience pour les promoteurs, les sites et les patients. »

« Veeva eSource nous permet d'atteindre notre objectif d'efficacité et de simplicité pour les sites d'essais cliniques », a déclaré Nick Frenzer, directeur général des solutions de site Veeva. « En proposant eSource, nous pouvons compléter le tableau pour fournir une transparence intégrée des données à travers un site afin d'améliorer les essais. »

Veeva eSource fait partie de la plateforme Veeva SiteVault et nécessite le système de gestion des essais cliniques SiteVault sur le site pour simplifier et rationaliser l'expérience de visite pour le site et le patient. Veeva eSource devrait être disponible pour les utilisateurs précoces au cours du second semestre 2026.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux. Attachée à l'innovation, à l'excellence de ses produits et à la réussite de ses partenaires, la société Veeva répond aux besoins de plus de 1 500 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales aux entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes avec lesquelles elle collabore : clients, salariés, actionnaires et industries. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 octobre 2025, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 33 et 34), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :





Deivis Mercado Jeremy Whittaker Veeva Systems Veeva Systems 925-226-8821 +49-695-095-5486 [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg