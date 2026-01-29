Veeva anuncia la aplicación eSource para centros de investigación, que elimina el papel y optimiza el flujo de datos de ensayos clínicos

Libera a los centros de la duplicación de datos y conecta EHR yl EDC para obtener datos de ensayos de mayor calidad y más rápido

PLEASANTON, California, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy Veeva eSource, una nueva aplicación Veeva SiteVault diseñada para reducir significativamente los procesos manuales de ensayos clínicos y mejorar la calidad de los datos. Veeva eSource eliminará el papel en el centro mediante una aplicación de captura directa de datos y optimizará los datos mediante la integración de EDC y la transferencia de EHR a EDC.

"Me entusiasma ver Veeva eSource en acción; aunque existen otras opciones en uso en los centros, el sistema eSource tradicional sigue siendo increíblemente lento de programar, completar y transferir datos de eSource a EDC", afirmó Alisha Garibaldi, consejera delegada de Skylight Health Research. "Un flujo continuo de datos de Veeva eSource a EDC reducirá los errores, minimizará el procesamiento de control de calidad y nos permitirá dedicar más tiempo a lo que importa: a nuestros pacientes".

Con Veeva eSource, los datos de los ensayos clínicos fluyen del centro al patrocinador con menos esfuerzo:

Integración de Historia Clínica Electrónica (EHR): Transfiere datos relevantes del paciente a eSource y luego a EDC. Eliminar la captura duplicada de datos que se produce actualmente en EDC alivia la carga de trabajo de los centros y los pacientes.





Aplicación de Captura Directa de Datos de Ensayos: Una aplicación sencilla e intuitiva que permite a los centros recopilar datos de ensayos digitalmente, en lugar de en papel. Funciona junto con Veeva SiteVault CTMS , para que el centro y el paciente tengan una experiencia cohesiva durante el proceso del paciente en un ensayo.





Integración con EDC: Automatiza el flujo de datos del paciente de eSource a Veeva EDC , reduciendo la latencia y el riesgo de errores. La integración bidireccional también envía el protocolo del estudio de EDC a eSource para que los centros puedan crear fácilmente formularios que se ajusten al diseño del estudio. La API abierta de Veeva eSource permite la conexión a cualquier sistema EDC.





Elimina la Verificación de Datos de Origen (SDV): Al recopilar y utilizar los datos de origen (en lugar de los datos transcritos), Veeva eSource elimina la necesidad del laborioso trabajo del patrocinador para la verificación de datos de origen (SDV), liberando tiempo para que el personal del patrocinador pueda dedicarlo de forma más eficiente al centro.

"Por primera vez, conectamos datos y procesos para permitir un flujo directo de datos clínicos desde el centro hasta el patrocinador", explicó Jim Reilly, presidente de Veeva Development Cloud. "Es un paso importante hacia nuestra visión de simplificar, estandarizar y conectar los ensayos clínicos para lograr una mayor eficiencia y una mejor experiencia para patrocinadores, centros y pacientes".

"Veeva eSource contribuye a nuestro objetivo de ofrecer una eficiencia y simplicidad significativas para los centros de ensayos clínicos", comentó Nick Frenzer, director general de soluciones para centros de Veeva. "Al ofrecer eSource, podemos completar el panorama para brindar transparencia de datos integrada en todo el centro y mejorar los ensayos".

Veeva eSource forma parte de la plataforma Veeva SiteVault y requiere SiteVault CTMS en el centro para simplificar y optimizar la experiencia de la visita tanto para el centro como para el paciente. Se prevé que Veeva eSource esté disponible para los primeros usuarios en el segundo semestre de 2026.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría de negocios. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicios. Si desea más información, visite la página web veeva.com.

Declaración de futuro de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de octubre de 2025, que puede encontrar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

