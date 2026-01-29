Veeva kündigt eSource-Anwendung für Forschungsstandorte an, um Papier zu eliminieren und den Datenfluss in klinischen Studien zu optimieren

Befreit Websites von doppelten Dateneingaben und verbindet EHR und EDC für qualitativ hochwertigere Studiendaten und schnellere Ergebnisse

PLEASANTON, Kalifornien, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute Veeva eSource vorgestellt, eine neue Veeva-SiteVault-Anwendung, die darauf ausgelegt ist, manuelle Prozesse bei klinischen Studien erheblich zu reduzieren und die Datenqualität zu verbessern. Veeva eSource wird durch eine Anwendung zur direkten Datenerfassung Papier am Standort überflüssig machen und Daten durch EDC-Integration sowie die Übertragung von EHR zu EDC optimieren.

„Ich bin gespannt darauf, Veeva eSource in Aktion zu sehen. Obwohl es andere Optionen gibt, die von den Standorten genutzt werden, ist die Programmierung, Fertigstellung und Übertragung von Daten von eSource zu EDC mit herkömmlichen eSource-Lösungen immer noch unglaublich zeitaufwändig", so Alisha Garibaldi, CEO von Skylight Health Research. „Ein nahtloser Datenfluss von Veeva eSource zu EDC wird Fehler reduzieren, die Qualitätskontrolle minimieren und es uns ermöglichen, mehr Zeit dort zu verbringen, wo es darauf ankommt – bei unseren Patienten."

Mit Veeva eSource fließen klinische Studiendaten mit weniger Aufwand von der Einrichtung zum Sponsor, und zwar durch:

Überträgt relevante Patientendaten in eSource und anschließend weiter zu EDC. Durch die Eliminierung der doppelten Datenerfassung, die derzeit in EDC stattfindet, werden die Standorte und Patienten entlastet. Direkte Erfassung von Studiendaten: Eine einfache, intuitive Anwendung, mit der Standorte Studiendaten digital statt auf Papier erfassen können. Arbeitet mit Veeva SiteVault CTMS zusammen, sodass der Standort und der Patient eine einheitliche Erfahrung für den Patientenverlauf in einer Studie haben.





„Zum ersten Mal verbinden wir Daten und Prozesse, um einen direkten klinischen Datenfluss vom Standort zum Sponsor zu ermöglichen", sagte Jim Reilly, Präsident von Veeva Development Cloud. „Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung unserer Vision, klinische Studien zu vereinfachen, zu standardisieren und zu vernetzen, um eine höhere Effizienz und eine bessere Erfahrung für Sponsoren, Standorte und Patienten zu erreichen."

„Veeva eSource bringt uns unserem Ziel näher, klinischen Studienstandorten erhebliche Effizienz und Einfachheit zu bieten", sagte Nick Frenzer, General Manager von Veeva Site Solutions. „Mit eSource können wir das Bild vervollständigen und integrierte Datentransparenz über einen Standort hinweg bieten, um Studien zu verbessern."

Veeva eSource ist Teil der Veeva SiteVault-Plattform und erfordert SiteVault CTMS am Standort, um die Visiten für den Standort und den Patienten zu vereinfachen und zu optimieren. Veeva eSource soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 für Early Adopters verfügbar sein.

