Veeva annonce le lancement de Vault CRM Campaign Manager

L'automatisation du marketing avec une intégration transparente aux ventes favorise l'orientation client

BARCELONE, Espagne, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui le lancement de Veeva Vault CRM Campaign Manager , une nouvelle application de marketing spécifique à l'industrie qui simplifie et accélère la promotion non personnelle auprès des professionnels de santé. Vault CRM Campaign Manager vit dans la même Vault que Veeva Vault CRM et partage les mêmes données clients, offrant aux équipes de ventes et de marketing la synchronisation sans effort nécessaire à une véritable approche orientée vers le client. Grâce à des campagnes orchestrées, les utilisateurs marketing de Vault CRM travaillent main dans la main avec les utilisateurs CRM sur le terrain, s'assurant que le contenu est appliqué et réutilisé de manière cohérente.

Caractéristiques de Vault CRM Campaign Manager :

Campagnes. Les utilisateurs peuvent définir un ensemble d'actions de campagne, telles que des e-mails ou des SMS. Les actifs partagés tels que des modèles d'e-mail, des fragments et des pages de renvoi sont rattachés aux campagnes, et toutes les activités sont liées à la campagne à des fins de conformité et d'analyse.

Les utilisateurs peuvent définir un ensemble d'actions de campagne, telles que des e-mails ou des SMS. Les actifs partagés tels que des modèles d'e-mail, des fragments et des pages de renvoi sont rattachés aux campagnes, et toutes les activités sont liées à la campagne à des fins de conformité et d'analyse. Segments et listes cibles . Les clients peuvent créer des segments et des listes cibles manuellement ou de manière dynamique. Les listes cibles peuvent être associées à plusieurs campagnes et peuvent être publiées pour une collaboration sur le terrain. Les changements apportés aux listes cibles font l'objet d'un suivi et peuvent être audités.

. Les clients peuvent créer des segments et des listes cibles manuellement ou de manière dynamique. Les listes cibles peuvent être associées à plusieurs campagnes et peuvent être publiées pour une collaboration sur le terrain. Les changements apportés aux listes cibles font l'objet d'un suivi et peuvent être audités. E-mails de masse. Les capacités d'envoi d'e-mails de masse sont bien intégrées avec l'équipe de terrain, ce qui lui offre une visibilité instantanée et un contrôle sur les e-mails envoyés aux contacts clés pour accroître l'orientation client.

Les capacités d'envoi d'e-mails de masse sont bien intégrées avec l'équipe de terrain, ce qui lui offre une visibilité instantanée et un contrôle sur les e-mails envoyés aux contacts clés pour accroître l'orientation client. Suggestions du terrain . Uniques à Vault CRM Campaign Manager, les campagnes peuvent cibler les utilisateurs de Vault CRM sur le terrain en utilisant l'interface de suggestions de Vault CRM pour mener des actions sur le terrain et des campagnes de sensibilisation.

. Uniques à Vault CRM Campaign Manager, les campagnes peuvent cibler les utilisateurs de Vault CRM sur le terrain en utilisant l'interface de suggestions de Vault CRM pour mener des actions sur le terrain et des campagnes de sensibilisation. Pages de renvoi . Les pages de renvoi HTML permettent de définir le contenu et les entrées, comme l'auto-inscription à un événement. Les pages de renvoi par défaut permettent aux clients de commencer rapidement, ou ils peuvent personnaliser les pages avec leur marque et leurs logos.

. Les pages de renvoi HTML permettent de définir le contenu et les entrées, comme l'auto-inscription à un événement. Les pages de renvoi par défaut permettent aux clients de commencer rapidement, ou ils peuvent personnaliser les pages avec leur marque et leurs logos. Constructeur de contenu. De simples outils de type « glisser-déposer » permettent de créer tous les types de contenu : pages de renvoi, modèles de message, modèles d'e-mails et fragments. Des valeurs par défaut sont disponibles pour tous les types de contenu, et les clients peuvent les personnaliser au besoin.

« Veeva Vault CRM Campaign Manager est une nouvelle étape vers le rapprochement des équipes de ventes et de marketing pour une approche orientée vers le client, a déclaré Arno Sosna, directeur général des produits CRM chez Veeva. La simplicité de Vault CRM Campaign Manager rend enfin le marketing par e-mail et la gestion de campagne conformes accessibles aux entreprises des sciences de la vie de toutes tailles. »

Veeva Vault CRM Campaign Manager sera disponible à la fin de 2024. Les entreprises peuvent en apprendre davantage sur Vault CRM Campaign Manager en se rendant à l'adresse suivante : veeva.com/eu/CampaignManager .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public , Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services, y compris certaines de nos nouvelles solutions et applications qui sont encore en cours de développement ou qui ne sont pas généralement disponibles. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels, la disponibilité et tout événement futur lié à ces produits et services pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou fournis dans cette version et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2024, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 9 et 10), et dans nos documents SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov .

