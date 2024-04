Veeva kündigt Vault CRM Campaign Manager an

Marketing-Automatisierung mit nahtloser Integration in den Vertrieb fördert die Kundenzentrierung

BARCELONA, Spanien, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute Veeva Vault CRM Campaign Manager an, eine neue branchenspezifische Marketinganwendung, die die nicht-personenbezogene Werbung für Fachkräfte im Gesundheitswesen vereinfacht und beschleunigt. Veeva CRM Campaign Manager befindet sich im selben Vault wie Veeva Vault CRM und nutzt dieselben Kundendaten, sodass Vertrieb und Marketing mühelos synchronisiert werden, was für eine echte Kundenzentrierung unerlässlich ist. Durch orchestrierte Kampagnen arbeiten Marketing-Benutzer in Vault CRM Seite an Seite mit CRM-Benutzern im Außendienst und stellen sicher, dass Inhalte konsistent angewendet und wiederverwendet werden.

Zu den Funktionen von Vault CRM Campaign Manager gehören:

Kampagnen . Benutzer können eine Reihe von Kampagnenaktionen definieren, z. B. E-Mails oder Textnachrichten. Gemeinsam genutzte Elemente wie E-Mail-Vorlagen, Fragmente und Landingpages werden an Kampagnen angehängt, und alle Aktivitäten werden zur Einhaltung der Vorschriften und zur Analyse mit der Kampagne verknüpft.

. Benutzer können eine Reihe von Kampagnenaktionen definieren, z. B. E-Mails oder Textnachrichten. Gemeinsam genutzte Elemente wie E-Mail-Vorlagen, Fragmente und Landingpages werden an Kampagnen angehängt, und alle Aktivitäten werden zur Einhaltung der Vorschriften und zur Analyse mit der Kampagne verknüpft. Segmente und Ziellisten . Kunden können Segmente und Ziellisten manuell oder dynamisch erstellen. Ziellisten können mit mehreren Kampagnen verknüpft und für die Zusammenarbeit vor Ort veröffentlicht werden. Änderungen an Ziellisten werden nachverfolgt und können überprüft werden.

. Kunden können Segmente und Ziellisten manuell oder dynamisch erstellen. Ziellisten können mit mehreren Kampagnen verknüpft und für die Zusammenarbeit vor Ort veröffentlicht werden. Änderungen an Ziellisten werden nachverfolgt und können überprüft werden. Massen-E-Mail . Die Funktionen für Massen-E-Mails sind gut in das Außendienstteam integriert, sodass das Außendienstteam sofortigen Einblick in und Kontrolle über E-Mails an wichtige Kontakte hat, um die Kundenzentrierung zu erhöhen.

. Die Funktionen für Massen-E-Mails sind gut in das Außendienstteam integriert, sodass das Außendienstteam sofortigen Einblick in und Kontrolle über E-Mails an wichtige Kontakte hat, um die Kundenzentrierung zu erhöhen. Außendienstempfehlungen . Ein einzigartiges Feature in Vault CRM Campaign Manager: Kampagnen können auf Benutzer von Vault CRM im Außendienst ausgerichtet werden, indem die Schnittstelle für Empfehlungen von Vault CRM verwendet wird, um Aktionen und Awareness-Kampagnen im Außendienst zu steuern.

. Ein einzigartiges Feature in Vault CRM Campaign Manager: Kampagnen können auf Benutzer von Vault CRM im Außendienst ausgerichtet werden, indem die Schnittstelle für Empfehlungen von Vault CRM verwendet wird, um Aktionen und Awareness-Kampagnen im Außendienst zu steuern. Landingpages . HTML-Landingpages ermöglichen definierte Inhalte und Eingaben, wie z. B. die Selbstregistrierung für Veranstaltungen. Standard-Landingpages bieten Kunden einen schnellen Einstieg. Sie können die Seiten auch mit ihrem Branding und ihren Logos individuell anpassen.

. HTML-Landingpages ermöglichen definierte Inhalte und Eingaben, wie z. B. die Selbstregistrierung für Veranstaltungen. Standard-Landingpages bieten Kunden einen schnellen Einstieg. Sie können die Seiten auch mit ihrem Branding und ihren Logos individuell anpassen. Content Builder. Mit einfachen Drag-and-drop-Tools können alle Inhaltstypen erstellt werden – Landingpages, Nachrichtenvorlagen, E-Mail-Vorlagen und Fragmente. Für alle Inhaltstypen stehen Standardwerte zur Verfügung, die von den Kunden nach Bedarf angepasst werden können.

„Veeva Vault CRM Campaign Manager ist ein weiterer Schritt, um Vertrieb und Marketing im Sinne der Kundenzentrierung zusammenzubringen", sagt Arno Sosna, General Manager für CRM-Produkte bei Veeva. „Die Einfachheit von Vault CRM Campaign Manager macht konformes E-Mail-Marketing und Kampagnenmanagement endlich für Life-Science-Unternehmen jeder Größe zugänglich."

Veeva Vault CRM Campaign Manager wird Ende 2024 verfügbar sein. Unternehmen können unter veeva.com/eu/CampaignManager mehr über Vault CRM Campaign Manager erfahren.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden – von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotechs. Als gemeinnütziges Unternehmen ist Veeva verpflichtet, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich bestimmter neuer Lösungen und Anwendungen, die sich noch in der Entwicklung befinden oder noch nicht allgemein verfügbar sind. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Verfügbarkeiten und zukünftigen Ereignisse in Bezug auf diese Produkte und Dienstleistungen können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Voraussagen abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-K für das am 31. Januar 2024 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 9 und 10), und in unseren späteren Einreichungen bei der SEC (Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der USA), die Sie unter sec.gov finden können.

Kontakt:

Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems

+44-790-430-0698

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg