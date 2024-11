Veeva annonce l'IA dans Vault CRM

CRM Bot et Voice Control offrent une assistance alimentée par GenAI dans Vault CRM

MADRID et PLEASANTON, Californie, 21 novembre 2024 /PRNewswire/-- Veeva Systems (NYSE : VEEV) annonce aujourd'hui Vault CRM Bot et Vault CRM Voice Control, deux nouvelles fonctionnalités GenAI dans Vault CRM. Dévoilées lors du Veeva Commercial Summit Europe, CRM Bot et Voice Control s'ajoutent à une série de nouvelles innovations qui seront intégrées à Vault CRM l'année prochaine. Avec ces nouvelles capacités, les sociétés peuvent déployer une IA qui aura une valeur immédiate en stimulant la productivité sur le terrain.

CRM Bot intègre le modèle de langage étendu (LLM) de votre choix dans Vault CRM pour permettre un large éventail de tâches contextuelles, notamment la planification avant appel, les actions suggérées, le contenu recommandé et l'apprentissage spécifique au contexte. Prévu pour être disponible fin 2025, CRM Bot est inclus dans Vault CRM sans frais supplémentaires et nécessite l'IPA de données directes de Vault.

Voice Control, alimenté par l'IA, apporte la voix humaine comme interface consommateur dans Vault CRM en tirant parti de l'intelligence d'Apple pour un fonctionnement mains libres du CRM via des commandes vocales. Prévu pour une disponibilité fin 2025, Voice Control est inclus dans Vault CRM sans frais supplémentaires et nécessite Apple Intelligence et des appareils compatibles.

L'intégration de l'IA dans ses produits — comme CRM Bot et Voice Control — fait partie de la stratégie globale de Veeva visant à favoriser l'IA dans le secteur des sciences de la vie. Veeva fournit également l'IPA de données directes Vault pour un accès à grande vitesse aux données nécessaires à l'IA et le programme de partenariat Veeva AI qui permet aux clients et aux partenaires de créer plus facilement des applications d'IA qui s'intègrent de manière transparente aux applications Vault.

« Vault CRM Bot et Vault CRM Voice Control apportent les dernières avancées en matière d'IA générative dans Vault CRM pour des représentants plus efficaces et plus productifs », indique Arno Sosna, directeur général des produits CRM chez Veeva. « Notre objectif est d'exploiter l'IA pour des cas d'utilisation clairs à fort impact et d'assurer des déploiements plus fluides et plus efficaces des technologies avancées. »

Les clients de Veeva et les professionnels de l'industrie des sciences de la vie peuvent découvrir ces innovations et bien plus encore lors de la session de rediffusion de la feuille de route des produits CRM Vault dans Veeva Connect à partir du 25 novembre.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite client, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes décrits dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2024, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 36 et 37), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :

Alison Borris

Veeva Systems

925-226-8821

[email protected]



2024 Veeva Systems Inc. Tous droits réservés. Veeva, V, Vault et Crossix sont des marques déposées de Veeva Systems Inc. Toutes les marques de tiers (y compris les logos et les icônes) référencées dans le présent document restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ou approbation de leur part.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg