Veeva annonce une nouvelle application pour optimiser les activités des laboratoires de contrôle qualité

Veeva Vault LIMS unifie les processus de laboratoire et de qualité pour une efficacité et une productivité accrues

BARCELONE, Espagne, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui le lancement de Veeva Vault LIMS , une nouvelle application cloud visant à moderniser les activités de laboratoire de contrôle de la qualité (CQ). L'ajout de Vault LIMS à Veeva Vault Quality Suite permettra aux organisations de fabrication de relier de manière transparente leurs activités de laboratoire à l'écosystème de la qualité au sens large. La gestion des échantillons s'en trouvera simplifiée, tout comme l'exécution des essais et les processus d'enquête en laboratoire, ce qui permettra d'accélérer la diffusion des lots et de réduire les coûts de tenue des stocks.

« Il existe une opportunité importante de réunir des processus de laboratoire et de qualité pour des tests de laboratoire plus rapides et plus précis », a déclaré Brian Brunner, directeur général d'Accenture. « L'application LIMS de Veeva mettra sur le marché une solution cloud moderne et performante, couvrant des opérations de qualité. C'est une bonne nouvelle car l'industrie cherche des moyens d'accroître l'efficience et l'efficacité de l'ensemble des processus de qualité. »

Vault LIMS facilitera l'échange d'informations entre les utilisateurs et les partenaires du laboratoire, et fournira des données en temps réel pour une prise de décisions plus éclairée. Les fabricants peuvent tirer parti des flux de travail standard de l'industrie grâce aux meilleures pratiques intégrées pour automatiser les processus de laboratoire et améliorer la vitesse, la fiabilité et la précision des tests.

« Notre vision visant à faire progresser la médecine et la société grâce à des thérapies novatrices exige la modernisation de notre écosystème de laboratoire », a déclaré Bryan Holmes, vice-président en charge des technologies de l'information chez Andelyn Biosciences. « Une solution cloud LIMS avec une vision stratégique pour la productivité des laboratoires, l'efficacité et l'intégration de systèmes de qualité peut aider l'industrie à évoluer et favoriser le changement dans la mise au point des thérapies. »

Une intégration transparente avec Veeva Vault QMS , Veeva Vault QualityDocs , et Veeva Vault Training permettra l'utilisation des procédures d'exploitation standard (SOP), des outils de travail et du contenu de référence pertinent dans l'ensemble des opérations de laboratoire. Grâce à une suite unifiée d'applications de qualité et de laboratoire, les fabricants peuvent optimiser la gestion des laboratoires et simplifier considérablement l'environnement de leurs systèmes.

« Les laboratoires de contrôle de la qualité doivent s'adapter aux exigences de plus en plus complexes de l'environnement actuel de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Jason Boyd, directeur senior de Vault LIMS chez Veeva Systems. « Vault LIMS réunira des applications de laboratoire et de qualité pour améliorer la productivité et accélérer la mise sur le marché. »

Vault LIMS fait partie de la Vault Quality Suite, qui inclut également Vault QMS, Vault QualityDocs et Vault Training. Vault Quality Suite permet aux entreprises de gérer facilement les activités de laboratoire et la qualité des processus dans une solution unifiée. Cette suite offre en outre la puissance et l'évolutivité nécessaires à l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie.

La disponibilité de Vault LIMS est prévue pour le second semestre 2022. Pour en savoir plus sur Vault LIMS, rendez-vous sur le site veeva.com/eu/VaultLIMS ou participez à au prochain Veeva R&D and Quality Summit Connect , qui se tiendra le 14 octobre 2021.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans la voie de l'innovation, de l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 100 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva en date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire varier ces attentes et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période se terminant le 31 juillet 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com , dans la rubrique « Investisseurs », et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov . De plus amples informations sur les risques éventuels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés périodiquement par Veeva auprès de la SEC.

Contact :





Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 [email protected] Kiran May Veeva Systems +44 796-643-2912 [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

