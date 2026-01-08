Veeva annonce une solution de surveillance de l'environnement pour moderniser le contrôle qualité industriel

Les solutions élargies de contrôle qualité de la fabrication de Veeva permettent d'automatiser

la collecte et l'analyse d'échantillons environnementaux

BARCELONE, Espagne, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui une nouvelle solution de surveillance de l'environnement pour faire progresser le contrôle qualité (QC) dans les opérations de fabrication. Veeva Environmental Monitoring, une application native du cloud unifiée avec Veeva LIMS, permettra aux laboratoires et aux sites de production de planifier, de collecter et d'analyser des échantillons environnementaux afin de garantir la conformité aux GMP et aux normes de stérilité internes.

Appartenant à Veeva Quality Cloud, Veeva Environmental Monitoring s'intégrera de manière transparente aux applications qualité de Veeva afin d'éliminer les silos de données et les processus reposant sur des supports papier qui ralentissent la libération des lots. Avec un contrôle qualité unifié, les utilisateurs peuvent automatiquement lancer des événements qualité dans Veeva QMS, mettre en évidence des procédures à partir de Veeva QualityDocs, et publier des données de surveillance environnementale stratégiques sur Veeva Batch Release afin d'optimiser le processus de libération des lots.

« Grâce à Veeva Environmental Monitoring, nous poursuivons notre engagement à long terme pour rationaliser et moderniser la qualité et la fabrication », déclare Mike Jovanis, président de Veeva Quality Cloud. « En continuant à supprimer les couches de technologies existantes, nous pouvons mettre en place un processus transparent pour le contrôle qualité, les micro-laboratoires et la libération des lots. »

La disponibilité de Veeva Environmental Monitoring est prévue pour décembre 2026. Pour en savoir plus sur les innovations de Veeva pour les laboratoires de fabrication, visitez le site veeva.com/eu/LIMS.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux. Attachée à l'innovation, à l'excellence de ses produits et à la réussite de ses partenaires, la société Veeva répond aux besoins de plus de 1 500 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales aux entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes avec lesquelles elle collabore : clients, salariés, actionnaires et industries. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 octobre 2025, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 33 et 34), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.



Contact :

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg