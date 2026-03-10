AOP Health standardisiert Veeva Industry Cloud for Life Sciences in allen Geschäftsbereichen

Internationales Biopharmaunternehmen mit Spezialisierung auf seltene Krankheiten und Intensivmedizin verbindet Forschung und Entwicklung, Qualität, Vertrieb und Daten auf der Veeva Vault-Plattform, um Innovationen zu beschleunigen

PLEASANTON, Kalifornien, USA, und WIEN, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass AOP Health, ein international führender Anbieter von integrierten Therapien für seltene Krankheiten und Intensivmedizin, die Anwendungen der Veeva Vault Plattform standardisiert, um das globale Wachstum zu beschleunigen. Durch die Verbindung von klinischer Forschung, Entwicklung, Qualität und Kommerzialisierung auf Veeva Development Cloud, Quality Cloud, Commercial Cloud und Data Cloud kann AOP Health Geschäftsabläufe rationalisieren, Silos beseitigen und die Bereitstellung von wichtigen Medikamenten für Patienten beschleunigen.

„AOP Health ist bestrebt, integrierte Therapielösungen anzubieten, die das Leben von Patienten mit seltenen und kritischen Erkrankungen verbessern. Seit fast 30 Jahren engagiert sich AOP Health für dieses Ziel", so Bernard Seiser, Vice President, Digital, Data und IT bei AOP Health. „Durch die Modernisierung unserer Technologieplattform und die Vernetzung wichtiger Teams aus den Bereichen Entwicklung und Vertrieb unterstützt die Veeva Industry Cloud for Life Sciences diese langjährige Arbeit und befähigt AOP Health, nahtlos zu skalieren und die Zeit bis zur Patientenversorgung zu verkürzen."

AOP Health ist spezialisiert auf integrierte Therapien für seltene Krankheiten und Intensivmedizin. Mit einer einzigen technologischen Plattform ermöglicht AOP Health Teams aus den Bereichen Klinik, Zulassung, Sicherheit und Qualität eine effizientere Entwicklung neuer Therapien bei gleichzeitiger Verbesserung der Qualität, Arzneimittelsicherheit und Compliance. Für Vertriebs- und Datenteams wird eine gemeinsame Plattform eine engere Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Marketing und Medizin ermöglichen und so ein nahtloses Kundenerlebnis mit fundierteren Erkenntnissen gewährleisten.

„Die Vision von AOP Health ist klar: Eine vernetzte Cloud-Strategie steigert die Effizienz, ermöglicht Wachstum und trägt zu besseren Ergebnissen für die Patienten bei", so Rik van Mol, Senior Vice President, Development Cloud Strategy, Veeva. „Unsere Zusammenarbeit basiert auf gemeinsamen Werten und dem Ziel, mit Veeva Industry Cloud for Life Sciences die Art und Weise zu verändern, wie AOP die Community für seltene Krankheiten und Intensivmedizin bedient."

Weitere Informationen

Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Informationen zu AOP Health

AOP Health ist eine globale Unternehmensgruppe mit Ursprung in Österreich, wo sich auch der Hauptsitz der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH („AOP Health") befindet. Seit 1996 widmet sich die AOP Health Group der Entwicklung innovativer Lösungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse, insbesondere in den Bereichen seltene Krankheiten und Intensivmedizin. Die Gruppe hat sich international als Pionier integrierter Therapielösungen etabliert und ist weltweit über Tochtergesellschaften, Vertretungen sowie ein starkes Partnernetzwerk tätig. Mit der Tagline „Needs. Science. Trust." unterstreicht die AOP Health Group ihr Engagement für Forschung und Entwicklung sowie den Stellenwert der Pflege von Beziehungen zu Ärzten und Patientenvertretungen. So soll sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse dieser Stakeholder bei allen Aktivitäten des Unternehmens berücksichtigt werden.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva liefert die Branchen-Cloud für die Biowissenschaften mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2025 offengelegt sind, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Unterlagen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

Kontakt:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg