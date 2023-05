Veeva kooperiert mit Sanofi bei der Umgestaltung seines Qualitätssystems

Führendes Pharmaunternehmen rationalisiert Qualitätsprozesse im gesamten Unternehmen

BARCELONA, Spanien, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Sanofi Veeva Vault QMS und Veeva Vault QualityDocs implementiert, um das Qualitätsmanagement im gesamten Unternehmen zu modernisieren, einschließlich des Bereichs Consumer Healthcare (CHC). Als erster wichtiger Meilenstein der Implementierung bei Sanofi arbeitet die Abteilung CHC jetzt mit Vault QualityDocs und den ersten Geschäftsprozessen von Vault QMS. Um die Verwaltung von Inhalten und GxP-Schulungen zu optimieren, entschied sich die Abteilung CHC ebenfalls für Veeva Vault Training. Im Laufe des kommenden Jahres wird die Implementierung in den übrigen Sanofi-Abteilungen erfolgen.

„Der Aufbau eines starken Fundaments von Qualitätssystemen und -prozessen ist für unseren Erfolg entscheidend", sagte Maïté Durrenbach, Chief Quality Officer bei Sanofi. „Die Veeva Vault Quality Suite bietet eine hoch skalierbare Unternehmenslösung, die unser Ziel unterstützt, ein dynamischeres, leistungsfähiges und datengesteuertes Qualitätsbetriebsmodell einzurichten. Damit werden wir Sanofis ‚Play to Win'-Transformation umsetzen können."

Die Einführung einer einheitlichen Qualitätslösung mit branchenüblichen Best Practices wird die umfassenderen Initiativen von Sanofi zur digitalen Transformation voranbringen. Mit der Veeva Vault Quality Suite wird Sanofi das Qualitätsmanagement über alle Abteilungen und Standorte hinweg auf einer modernen Cloud-Plattform standardisieren.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Sanofi auf unserer Journey im Sinne der Qualitätsverbesserung", sagt Mike Jovanis, Vice President, Quality and Manufacturing bei Veeva.

Mehr als 500 Unternehmen aus dem Bereich der Life Sciences nutzen die Vault Quality-Anwendungen, um das Qualitätsmanagement in Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion zu modernisieren, während die Umstellung auf digitale Qualität immer mehr an Fahrt gewinnt. Um mehr über Vault Quality zu erfahren, besuchen Sie bitte veeva.com/eu/Quality.

Weitere Informationen

finden Sie unter Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Informationen zu Sanofi:

Wir sind ein innovatives, globales Gesundheitsunternehmen und unsere Mission ist die Erforschung der Wunder der Wissenschaft, um das Leben der Menschen zu verbessern. Unser Team in etwa 100 Ländern setzt sich dafür ein, die medizinische Praxis zu verändern, indem wir das Unmögliche möglich machen. Wir bieten Millionen von Menschen auf der ganzen Welt potenziell lebensverändernde Behandlungsmöglichkeiten und lebensrettenden Impfschutz und stellen dabei Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt unserer Ambitionen. Weitere Informationen finden Sie auf sanofi.com.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und betreut mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotechs. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in ausgewogenem Maße zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Veeva: Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-K für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Januar 2023, das Sie hier finden, (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 9 und 10), und in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov finden, aufgeführt sind.

KONTAKT:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected] Deivis Mercado

Veeva Systems

925-226-8821

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/4028142/Veeva_Systems_Logo.jpg

SOURCE Veeva Systems