Veeva s'associe à Sanofi pour transformer son système de qualité

BARCELONE, Espagne, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Sanofi mettait en œuvre Veeva Vault QMS et Veeva Vault QualityDocs pour moderniser la gestion de la qualité dans l'ensemble de l'entreprise, y compris dans le domaine de la santé grand public (CHC). Première étape clé de la mise en œuvre de Sanofi, la division CHC est désormais opérationnelle avec Vault QualityDocs et les premiers processus métier de Vault QMS. Pour rationaliser la gestion du contenu et la formation GxP, la division CHC a également choisi Veeva Vault Training . Le reste de Sanofi sera opérationnel au cours de l'année prochaine.

« La mise en place d'une base solide de systèmes et de processus de qualité est essentielle à notre succès », a déclaré Maïté Durrenbach, responsable de la qualité chez Sanofi. « Veeva Vault Quality Suite offre une solution d'entreprise hautement évolutive qui soutient notre ambition de mettre en place un modèle opérationnel de qualité plus dynamique, performant et axé sur les données. Cela permettra la transformation Play to Win de Sanofi. »

L'adoption d'une solution de qualité unifiée avec les meilleures pratiques de l'industrie fera progresser les initiatives plus larges de transformation numérique de Sanofi. Avec Veeva Vault Quality Suite , Sanofi normalisera la gestion de la qualité dans toutes les divisions et tous les sites sur une plateforme cloud moderne.

« Nous sommes ravis de nous associer à Sanofi dans sa démarche de transformation de la qualité », a déclaré Mike Jovanis, vice-président de la qualité et de la fabrication chez Veeva.

Alors que le passage à la qualité numérique prend de l'ampleur, plus de 500 entreprises du secteur des sciences de la vie utilisent les applications Vault Quality pour moderniser la gestion de la qualité dans les domaines de la R&D et de la fabrication. Pour en savoir plus sur Vault Quality, rendez-vous sur le site veeva.com/eu/Quality .

A propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale innovante dans le domaine de la santé, animée par un seul objectif : nous recherchons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Notre équipe, répartie dans une centaine de pays, se consacre à transformer la pratique de la médecine en s'efforçant de rendre l'impossible possible. Nous fournissons des options thérapeutiques susceptibles de changer la vie et une protection vaccinale vitale à des millions de personnes dans le monde, tout en plaçant le développement durable et la responsabilité sociale au cœur de nos ambitions. Pour plus d'informations, consultez sanofi.com .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux biotechnologies émergentes. En tant que société d'utilité publique , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les collaborateurs, les actionnaires et les secteurs qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2023, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 9 et 10), et dans nos documents SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov .

