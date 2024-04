Veeva lance son programme de partenariat en IA

Technologie avancée et support pour permettre le développement de solutions d'IA générative

BARCELONE, Espagne, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de partenariat en IA Veeva afin de fournir aux partenaires la technologie avancée et le soutien nécessaires pour intégrer les solutions d'IA générative (GenAI) de manière transparente aux applications Veeva Vault.

« Nos clients explorent les solutions GenAI dans de nombreux cas d'utilisation à mesure que la technologie évolue », a déclaré Tom Schwenger, président et directeur de la clientèle chez Veeva. « Le programme de partenariat Veeva AI donne accès à des technologies essentielles pour aider les partenaires à développer des solutions GenAI qui s'intègrent de manière transparente aux applications Veeva. »

Le programme de partenariat en AI de Veeva comprend :

La formation et l'assistance à l'API Vault Direct Data pour développer une expertise en tirant parti de l'API unique et à haut débit de la plateforme Veeva Vault. Cette nouvelle classe d'API rend les données Vault accessibles aux applications jusqu'à 100 fois plus rapidement que les API traditionnelles et est transactionnellement saine et cohérente pour les grands ensembles de données.

Vault Application Sandbox pour développer, tester et prendre en charge les applications partenaires intégrées aux applications Veeva Vault.

Le programme de partenariat en IA de Veeva fait partie de la stratégie ciblée de Veeva visant à promouvoir l'IA dans le secteur des sciences de la vie. L'API Vault Direct Data et le programme de partenariat en IA permettent aux clients et aux partenaires de créer plus facilement des applications d'IA qui s'intègrent de manière transparente aux applications Vault.

Les entreprises peuvent en savoir plus sur le programme de partenariat en IA de Veeva sur veeva.com/AIPartnerProgram .

