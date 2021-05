Veeva lance une solution de contenu modulaire pour aider les entreprises à accélérer la diffusion de contenu numérique à grande échelle

BARCELONE, Espagne, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités de contenu modulaire dans Veeva Vault PromoMats pour aider les spécialistes du marketing en sciences de la vie à accélérer la création, l'examen et la diffusion de contenu dans tous les canaux. Les nouvelles améliorations apportées à la plateforme de contenu commercial comprennent des fonctionnalités et des connecteurs qui permettent aux marques de diffuser rapidement du contenu conforme à grande échelle.

Les données de Veeva Pulse montrent que les entreprises de l'industrie des sciences de la vie ont créé 3,5 fois plus de contenu numérique que de contenu imprimé au cours de l'année écoulée, avec un cycle d'approbation moyen de 21 jours,1 ce qui souligne la nécessité d'avoir plus de contenu, plus rapidement. L'utilisation de modules de contenu pré-approuvés pour créer des ressources de vente et de marketing permet aux équipes d'accélérer les examens juridiques, médicaux et réglementaires (MLR).

« La solution de contenu modulaire de Veeva nous aide à générer un contenu promotionnel conforme qui résonne profondément auprès des publics clés, afin que nous puissions créer des expériences numériques de premier ordre », a déclaré Cédric Grand-Pierre, responsable mondial de l'expérience client et de l'engagement chez Organon, le projet de scission de Merck. « Vault PromoMats nous permet d'agir plus rapidement, d'accroître la réutilisation du contenu sur tous les canaux et d'accélérer le processus d'examen. »

Au cours de l'année 2021, Veeva ajoutera les fonctionnalités suivantes à sa solution de contenu modulaire dans Vault PromoMats :

Modules de contenu PromoMats Vault : dès aujourd'hui, les clients peuvent créer et stocker des modules directement dans leur bibliothèque de contenu Veeva Vault. Le système sert désormais de source unique de vérité pour les blocs de texte, d'images ou de déclarations réutilisables, ainsi que pour les règles associées qui régissent l'utilisation de chaque module.

dès aujourd'hui, les clients peuvent créer et stocker des modules directement dans leur bibliothèque de contenu Veeva Vault. Le système sert désormais de source unique de vérité pour les blocs de texte, d'images ou de déclarations réutilisables, ainsi que pour les règles associées qui régissent l'utilisation de chaque module. Connecteurs de création omnicanale : les modules de contenu de Vault PromoMats peuvent également être partagés via les API de Veeva. Dans les mois à venir, les clients seront en mesure d'intégrer une gamme d'outils de création spécifiques aux canaux, notamment Anthill Activator, la plateforme eWizard de Viseven et d'autres, dans la solution de contenu modulaire de Veeva. Les équipes peuvent utiliser leurs outils préférés pour assembler des modules préexistants, puis renvoyer les ressources finies dans Vault PromoMats pour approbation.

les modules de contenu de Vault PromoMats peuvent également être partagés via les API de Veeva. Dans les mois à venir, les clients seront en mesure d'intégrer une gamme d'outils de création spécifiques aux canaux, notamment Anthill Activator, la plateforme eWizard de Viseven et d'autres, dans la solution de contenu modulaire de Veeva. Les équipes peuvent utiliser leurs outils préférés pour assembler des modules préexistants, puis renvoyer les ressources finies dans Vault PromoMats pour approbation. Examen MLR modulaire : une fois qu'une ressource est prête pour approbation, les spécialistes du marketing peuvent lancer les flux de travail natifs de conformité MLR dans Veeva Vault. Plus tard cette année, le système ajoutera des points saillants visuels pour indiquer lesquels des modules assemblés sont déjà approuvés, en attente ou examinés pour la première fois.

« Le contenu modulaire soutient le passage rapide de l'industrie à l'engagement numérique grâce à un changement marqué dans la façon dont les équipes de la marque rédigent, examinent et distribuent le contenu », a déclaré Pooja Ojala, vice-président du contenu commercial chez Veeva. « Notre solution s'appuie sur notre solide patrimoine en matière de MLR et de gestion des ressources numériques pour créer un système flexible et modulaire de création de contenu, réduisant les cycles d'examen de plus de 20 % et augmentant la vitesse de mise sur le marché de plus de 50 %. »

Pour permettre aux équipes de la marque de distribuer rapidement des modules de contenu via différents canaux, Veeva s'associe également pour mettre en place un vaste écosystème d'outils de création. « En collaborant avec Veeva pour automatiser le cycle de production de contenu, nous aidons les clients à fournir des contenus personnalisés plus rapidement et à moindre coût », a déclaré Nataliya Andreychuk, PDG de Viseven. Et Rasmus Kalms, responsable produits chez Anthill, d'ajouter : « Avec Veeva, nous pouvons donner aux entreprises de l'industrie des sciences de la vie les moyens d'améliorer la création, la réutilisation et l'agilité du contenu à chaque étape du processus. »

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de contenu modulaire, inscrivez-vous au prochain sommet Veeva Commercial & Medical North America Summit Connect le 10 juin 2021. Cet événement virtuel d'une journée et en direct est ouvert aux professionnels de l'industrie des sciences de la vie.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels en nuage pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence des produits et de la réussite des clients, Veeva compte plus de 975 clients, allant des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde aux biotechnologies émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales (y compris l'impact continu de la COVID-19), en particulier dans l'industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva à la date de cette annonce de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-K déposé par l'entreprise pour la période se terminant le 31 janvier 2021. Il est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com dans la section Investisseurs, et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques probables qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

1 Veeva Pulse data 2020

