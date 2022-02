Veeva largement reconnue pour son leadership et son innovation en soutien aux clients et aux employés

BARCELONE, Espagne, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a reçu de nombreuses marques de reconnaissance pour son innovation, sa croissance et son impact – notamment pour son approche avant-gardiste « Work Anywhere », en faveur d'une activité professionnelle en télétravail, et son rôle de pionnier en tant que première société publique à se convertir à une société d'intérêt public. Parmi les distinctions récentes, Veeva a été désignée comme étant l'une des sociétés les mieux dirigées par Inc. Magazine. Elle a également été classée dans Fortune Future 50 pour une deuxième année et placée dans le top 30 de la liste des entreprises à croissance la plus rapide pour une cinquième année.

« La conversion de Veeva en une société d'intérêt public a été, véritablement, une question de leadership – il a fallu beaucoup de courage. Il s'agit d'une société de technologie basée dans la Silicon Valley, l'épicentre des entreprises du secteur de la technologie dont les choix ne répondent pas toujours aux besoins des actionnaires ou qui ne permettent pas nécessairement une responsabilisation accrue. Les entreprises technologiques ne font tout simplement pas ce genre de choses. Cela relève du leadership », a déclaré Tim Youmans, responsable de l'Amérique du Nord, EOS, chez Federated Hermes.

Les récents honneurs et la reconnaissance de Veeva comprennent :

Une des meilleures entreprises pour les emplois à distance, selon Forbes – Grâce à une politique « Work Anywhere » claire, mise en place à l'échelle de l'entreprise, introduite au début de la pandémie de COVID-19 et axée sur la réussite des employés et le perfectionnement professionnel, Veeva a été sélectionnée par Forbes comme l'une des 100 meilleures entreprises pour les emplois à distance.





– Grâce à une politique « Work Anywhere » claire, mise en place à l'échelle de l'entreprise, introduite au début de la pandémie de COVID-19 et axée sur la réussite des employés et le perfectionnement professionnel, Veeva a été sélectionnée par Forbes comme l'une des 100 meilleures entreprises pour les emplois à distance. Une des 10 entreprises les mieux dirigées, selon Inc. Magazine – Inc. Magazine a placé Veeva Systems dans le top 10 des entreprises les mieux dirigées en 2021, sur un bassin de 10 000 entreprises analysées en termes de performance et de création de valeur, de pénétration du marché et d'engagement client, de talents et d'équipe de direction.





– Inc. Magazine a placé Veeva Systems dans le top 10 des entreprises les mieux dirigées en 2021, sur un bassin de 10 000 entreprises analysées en termes de performance et de création de valeur, de pénétration du marché et d'engagement client, de talents et d'équipe de direction. Classement parmi les sociétés Fortune Future 50 pour la deuxième année consécutive – Élaborée en partenariat avec BCG, le classement Fortune Future 50 répertorie les sociétés ayant le plus fort potentiel de croissance à long terme.





– Élaborée en partenariat avec BCG, le classement Fortune Future 50 répertorie les sociétés ayant le plus fort potentiel de croissance à long terme. Classement parmi les entreprises à la croissance la plus rapide de Fortune pour la cinquième année consécutive – En examinant les grandes entreprises qui maintiennent la vitesse et la créativité d'une startup, Fortune Magazine a classé Veeva parmi les entreprises à la croissance la plus rapide pour la cinquième année consécutive. La liste annuelle de Fortune s'intéresse aux principales entreprises mondiales générant le plus de revenus, de profits et de rendements boursiers.





– En examinant les grandes entreprises qui maintiennent la vitesse et la créativité d'une startup, Fortune Magazine a classé Veeva parmi les entreprises à la croissance la plus rapide pour la cinquième année consécutive. La liste annuelle de Fortune s'intéresse aux principales entreprises mondiales générant le plus de revenus, de profits et de rendements boursiers. Classement parmi les cinquante premières entreprises de services logiciels et informatiques dans Forbes Global 2000 pour la troisième année consécutive – Le classement Forbes Global 2000 recense les plus grandes entreprises publiques du monde en termes d'actifs, de valeur marchande, de ventes et de profits.





– Le classement Forbes Global 2000 recense les plus grandes entreprises publiques du monde en termes d'actifs, de valeur marchande, de ventes et de profits. Berkeley Law témoigne du leadership dont a fait preuve Veeva en devenant la première société publique à se convertir en une société d'intérêt publique. L'étude de cas est accessible via le lien suivant : Veeva Systems: The Journey to Converting to a Public Benefit Corporation.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu.

Kiran May Deivis Mercado Veeva Systems Veeva Systems +44 203 934-6384 +1 925 226-8821 [email protected] [email protected]

