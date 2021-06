Veeva Link maintenant disponible pour 12 domaines thérapeutiques dans plus de 50 pays

Des profils détaillés de leaders scientifiques, numériques et communautaires pour un engagement plus profond et plus pertinent

BARCELONE, Espagne, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui le lancement de 11 nouveaux domaines thérapeutiques dans la plateforme d'intelligence client Veeva Link. Initialement créé pour le domaine de l'oncologie, Veeva Link fournit des profils d'experts détaillés et classés contenant des informations actualisées qui aident les équipes de sciences de la vie à trouver et à collaborer avec des experts mondiaux dans douze domaines thérapeutiques.

« Veeva Link nous permet de transformer l'engagement client en améliorant les relations avec les acteurs clés, en comprenant l'écosystème qui les entoure et en rendant chaque interaction plus pertinente », a déclaré Gandolf Finke, PDG de Fosanis. « Le partenariat avec Veeva nous aidera à apporter aux patients nos solutions numériques révolutionnaires. »

Veeva Link fournit des informations détaillées sur les acteurs clés, telles que leur domaine d'expertise, leurs collaborations et leurs activités scientifiques et numériques. Les profils dynamiques sont issus de milliers de sources de données accessibles au public, notamment les flux de médias sociaux, les publications, les essais cliniques, les événements et les associations.

L'offre élargie de Veeva Link fournit des données précises et pertinentes sur des acteurs influents dans les domaines des infections bactériennes, de la cardiologie, de la dermatologie, de l'endocrinologie, de la gastro-entérologie, de l'hépatologie, de la néphrologie, de la neurologie, de la pneumologie, de la rhumatologie et de la virologie, en plus de sa solution existante en oncologie.

« Grâce à notre expansion à de nouveaux domaines thérapeutiques et à la précision de nos profils, Veeva Link établit la norme du secteur en matière d'intelligence client en temps réel », a déclaré Kilian Weiss, directeur général de Veeva Link chez Veeva Systems. « En exploitant un large éventail de sources de données numériques et scientifiques et en intégrant ces informations dans le Cloud commercial de Veeva, nous aidons la communauté des soins de santé à améliorer la recherche et les soins aux patients. »

Pour plus d'informations sur Veeva Link et les nouveaux domaines thérapeutiques, participez à la conférence Veeva Commercial & Medical North America Summit Connect tenue le 10 juin 2021. L'événement en ligne en direct comprendra des sessions où des entreprises du Top 20 des entreprises pharmaceutiques discuteront de la façon dont les renseignements sur les clients provenant de Veeva Link les aident à avoir des interactions plus agiles et personnalisées et à établir des relations plus fortes. De plus, une entreprise de biotechnologie connaissant une croissance rapide parlera de son utilisation des renseignements sur le marché pour accélérer le lancement de son premier produit. Les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent en savoir plus et s'inscrire sur veeva.com/Summit.

