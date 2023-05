Veeva présente Link Workflow, une plateforme sans code pour la création d'applications de workflow personnalisées

Les utilisateurs professionnels peuvent désormais facilement créer des applications de workflow conformes sur la base de données de Veeva Link

BARCELONE, Espagne, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- 2023 Veeva Commercial Summit, Amérique du Nord — Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Veeva Link Workflow , une plateforme sans code permettant de créer des applications de workflows personnalisés sur les données en temps réel de Veeva Link.

Les responsables de processus peuvent facilement définir des workflows avec des objectifs, des événements et des tâches sur les données de Link, y compris les leaders d'opinion, les comptes clés, les essais cliniques et les sites de recherche. Les rapports et les tableaux de bord assurent la visibilité des processus, tandis que la sécurité granulaire et les pistes d'audit garantissent le contrôle et la conformité.

« De nombreux processus critiques dans le domaine des sciences de la vie se déroulent en dehors des limites des applications établies et sont gérés à l'aide de feuilles de calcul et d'e-mails », déclare Kilian Weiss, directeur général de Veeva Link. « Link Workflow fournit une base pour une exécution plus organisée et connectée au niveau clinique et commercial ».

Veeva Link est une gamme d'applications de données connectées pour une intelligence en temps réel qui comprend Link Key People, Link Key Accounts, Link Scientific Awareness, Link Medical Insights, Link SiteBase et Link TrialBase. Les clients peuvent créer des workflows personnalisés sur les données de Link à l'aide de la plateforme sans code Link Workflow.

Link fait partie de Veeva Commercial Cloud , une gamme de logiciels, de données et de services visant à promouvoir l'excellence commerciale dans les sciences de la vie. Veeva a également annoncé d'importantes innovations dans Commercial Cloud, notamment Vault CRM , la nouvelle génération de CRM comprenant de nouvelles applications CRM Bot et Service Center.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux biotechnologies émergentes. En tant que société d'utilité publique , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les collaborateurs, les actionnaires et les secteurs qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2023, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 9 et 10), et dans nos documents SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov .

