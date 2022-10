Veeva présente Veeva Vault CRM pour Medtech

La nouvelle application unifiée de CRM et de gestion de contenu offre des fonctionnalités spécifiques à l'industrie pour un engagement coordonné et efficace

BARCELONE, Espagne, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui le lancement de Veeva Vault CRM for Medtech , une application unifiée de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de contenu conçue pour les équipes de vente, les gestionnaires de comptes clés et les professionnels des affaires médicales du secteur des technologies médicales. Actuellement disponible pour les premiers utilisateurs, Vault CRM offre aux entreprises de technologies médicales des fonctionnalités spécifiques à leur secteur d'activité qui répondent à leurs besoins divers et en constante évolution, sans nécessiter de personnalisations coûteuses ou d'intégrations fastidieuses. Avec une seule application CRM qui inclut les capacités de gestion de contenu de la plateforme Vault de Veeva, les entreprises de technologies médicales peuvent favoriser l'adoption des utilisateurs par les équipes commerciales et médicales pour une plus grande efficacité et une meilleure visibilité.

Conçu pour les besoins spécifiques de l'industrie, Vault CRM fournit :

La gestion de l'inventaire du stock au fur et à mesure de son déplacement entre les équipes de terrain, les clients et les patients

au fur et à mesure de son déplacement entre les équipes de terrain, les clients et les patients La gestion des cas chirurgicaux pour suivre l'utilisation de produits spécifiques par les professionnels de santé

pour suivre l'utilisation de produits spécifiques par les professionnels de santé La navigation des parties prenantes parmi les professionnels de santé, les hôpitaux, les laboratoires, les systèmes de santé, les réseaux de distribution intégrés et les organisations d'achat groupé

parmi les professionnels de santé, les hôpitaux, les laboratoires, les systèmes de santé, les réseaux de distribution intégrés et les organisations d'achat groupé La traçabilité du contenu à travers les vérifications, les approbations et la distribution, y compris les accords

à travers les vérifications, les approbations et la distribution, y compris les accords Une connexion avec Veeva Vault PromoMats pour rationaliser le cycle de vie du contenu numérique

« Les processus commerciaux des technologies médicales englobent une grande variété de données, de contenus et de communications des parties prenantes sur des canaux en personne et numériques », a expliqué Frank Defesche, vice-président principal et directeur général de Vault CRM. « Les entreprises n'auront plus besoin de rassembler ces informations à travers de nombreux systèmes, fichiers et mails car elles disposeront désormais d'une seule application avec Veeva Vault CRM for Medtech. La capacité unique de Veeva Vault à gérer le contenu et les données peut rationaliser les processus commerciaux de bout en bout pour éliminer les silos, augmenter la collaboration et renforcer les relations avec les clients. »

Conçu sur la plateforme Veeva Vault, Vault CRM permet aux entreprises de technologies médicales de réunir les fonctions commerciales à travers les ventes, le médical et le marketing avec le développement de produits, y compris le clinique, le réglementaire et la qualité. Grâce à un écosystème connecté du développement à la commercialisation, les entreprises peuvent partager des informations de manière transparente entre les équipes tout en maintenant le contrôle et la conformité.

Pour en savoir plus sur Vault CRM for Medtech, rendez-vous sur veeva.com/VaultCRM .

Informations complémentaires

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services, y compris certaines de nos nouvelles solutions et applications qui sont encore en cours de développement ou qui ne sont pas généralement disponibles. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels, la disponibilité et tout événement futur concernant ces produits et services pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 39 et 40), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

Contact :

Jeremy Whittaker Alison Borris Veeva Systems Veeva Systems +49-695-095-5486 925-226-8821 [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

SOURCE Veeva Systems