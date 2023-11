Veeva Pulse démontre que l'engagement numérique double lorsque les médecins initient une communication bidirectionnelle

Les professionnels de santé initient 30 % des conversations lorsque les équipes de terrain proposent un chat conforme en tant que canal de discussion

Un nouveau canal rapproche les représentants des médecins et de leurs patients au moment où ils en ont besoin

BARCELONE, Espagne, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a publié aujourd'hui sa dernière analyse du rapport Veeva Pulse Field Trends , qui montre l'impact des canaux de communication numériques bidirectionnels sur l'engagement sur le terrain. Les résultats obtenus révèlent que l'accès à un chat conforme élargit la gamme des canaux d'engagement, faisant plus que doubler les points de contact numériques avec les professionnels de santé (HCP) tout en maintenant, voire en augmentant, le nombre de réunions en personne.

En effet, les professionnels de santé initient 30 % des conversations avec les équipes de terrain lorsqu'ils utilisent un chat conforme. Souvent envoyés au moment où le besoin s'en fait sentir, les chats conformes obtiennent une réponse rapide des équipes de terrain en moins de cinq minutes. Cette communication bidirectionnelle permet de répondre aux demandes des professionnels de santé en temps réel, jetant les bases d'un modèle d'engagement axé sur le service qui améliore l'accès et l'efficacité.

« Pour communiquer efficacement sur les canaux numériques, vous devez vous concentrer sur la réactivité, ajouter de la valeur et donner aux clients ce dont ils ont besoin, exactement au moment où ils en ont besoin », a expliqué Dave Yates, directeur mondial des produits pour GSK. « Le fait d'avoir des idées et des capacités de communication bidirectionnelle pour se rencontrer, se connecter et échanger nous a donné une base pour réfléchir à l'engagement numérique à un niveau encore jamais vu auparavant. »

Veeva Pulse montre que les voies de communication bidirectionnelles augmentent la qualité des interactions avec les HCP :

Les canaux entrants permettent de doubler l'engagement numérique. La répartition moyenne des canaux d'engagement au niveau mondial est de 78 % en personne et de 22 % par voie numérique. Toutefois, les équipes biopharmas qui ajoutent des canaux entrants, comme le chat conforme, voient leur répartition changer, passant à 42 % en personne et 58 % par voie numérique. Cela fait plus que doubler les points de contact numériques tout en maintenant le volume des échanges en personne à un niveau égal, voire supérieur.

. Lorsqu'ils envoient des messages par chat conforme, les HCP obtiennent une réponse des équipes de terrain en moins de cinq minutes, par exemple en envoyant le contenu et les échantillons demandés ou en organisant une réunion. Le chat conforme présente des avantages évidents pour les professionnels de santé par rapport aux applications de chat autonome ou textuel, qui présentent des risques de non-conformité et de déconnexion des données. Réagir au moment où le besoin se fait sentir permet d'accroître et d'améliorer les interactions. La combinaison de points de contact en personne et d'interactions réactives en temps réel, entre les réunions et au moment où le besoin s'en fait sentir, crée un engagement plus significatif avec les HCP. Les équipes de terrain qui adoptent cette approche axée sur le service maintiennent ou augmentent la fréquence des rencontres en personne, tout en faisant passer les réunions vidéo de 2 à 12 % du total des engagements. Les taux de lecture du contenu envoyé par chat conforme sont également deux fois plus élevés que ceux du contenu envoyé par e-mail (respectivement 80 % et 40 %).

« Les points de contact numériques en temps réel entre les réunions créent une relation plus efficace entre les HCP et les équipes de terrain », a déclaré Aaron Bean, vice-président de Veeva Commercial Business Consulting, Europe. « Des canaux tels que le chat conforme permettent aux professionnels de santé de communiquer avec eux lorsqu'ils en ont besoin, créant ainsi des relations significatives qui mènent à des voies de traitement plus efficaces. »

A propos du rapport Veeva Pulse Field Trends

En analysant annuellement plus de 600 millions d'interactions et d'activités des HCP, en provenance de plus de 80 % des équipes commerciales biopharmaceutiques de terrain dans le monde entier, le rapport Veeva Pulse Field Trends est la plus grande référence du secteur concernant l'engagement des HCP. Cette analyse compile des données transactionnelles en temps réel enregistrées dans le CRM Veeva et des produits de données dans le cloud commercial Veeva afin de fournir un aperçu des activités d'engagement dans le domaine des sciences de la vie. Indexées tous les trimestres par Veeva, ces données aideront les entreprises à comparer leurs performances de manière efficace et précise afin de fixer des objectifs appropriés et réalisables pour une croissance et un impact continus.

Informations complémentaires

