Veeva Pulse montre que l'accès des professionnels de la santé en Europe atteint 52 % en moyenne et que la croissance de l'engagement numérique axé sur le contenu est la plus importante au monde

BARCELONE, Espagne, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a publié aujourd'hui la première vue de l'accès des professionnels de santé (PSS) sur les principaux marchés européens à partir du Rapport Veeva Pulse Field Trends , la plus grande référence mondiale de son genre sur l'engagement des PSS. Les données montrent que l'accès des professionnels de la santé en Europe est désormais de 52 % en moyenne dans tous les pays, grâce à l'utilisation croissante des réunions et du contenu vidéo pour compléter les visites en personne.

Field Activity by Country Europe

Ces nouveaux résultats soulignent l'impact du numérique, puisqu'un tiers des professionnels de la santé accessibles s'engagent désormais par vidéo, en plus des rencontres en personne, et que l'ajout de la vidéo augmente la durée et la fréquence des réunions pour un engagement plus significatif. Cette combinaison de portée, de préférence de canal et d'efficacité, est d'autant plus importante que 65 % des professionnels de la santé accessibles limitent leur engagement à trois entreprises ou moins.

Les dernières données de Veeva Pulse montrent que la combinaison de la vidéo et des réunions en personne maximise l'accès au terrain :

« Le rapport Veeva Pulse Field Trends donne la vue la plus complète jamais réalisée sur l'accès des HCP et l'efficacité des canaux dans l'ensemble du secteur, de sorte que les équipes peuvent définitivement évaluer les actions qu'elles peuvent entreprendre pour renforcer l'engagement et obtenir de meilleurs résultats », a déclaré Aaron Bean, vice-président de Veeva business consulting, Europe. « En voyant comment l'accès a changé et comment les HCP sont très sélectifs des réunions, les entreprises les plus performantes optimisent les canaux numériques pour à la fois augmenter la portée et fournir un contenu pertinent et impactant pour maximiser la qualité de chaque engagement. »

À propos du rapport Veeva Pulse Field Trends

En analysant plus de 600 millions d'interactions et d'activités avec les professionnels de santé par an, provenant de plus de 80 % des équipes commerciales biopharmaceutiques dans le monde, le Rapport Veeva Pulse Field Trends est la plus grande référence de son genre sur l'engagement des professionnels de santé. L'analyse compile les données transactionnelles en temps réel enregistrées dans Veeva CRM au niveau mondial et sur les marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne. Indexées par Veeva tous les trimestres, ces données aideront les entreprises à comparer leurs performances de manière efficace et précise afin de fixer les objectifs appropriés et réalisables pour une croissance et un impact continus.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

