-Más de 100 empresas biotecnológicas emergentes adoptan Veeva Basics para simplificar y estandarizar sus operaciones

Las nuevas aplicaciones, como Veeva LIMS Basics y PromoMats Basics, impulsan la velocidad y el crecimiento

BARCELONA, España, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) dió a conocer hoy que más de 100 empresas de biotecnología han elegido Veeva Basics para optimizar sus operaciones en las áreas clínica, regulatoria y de calidad. Un número creciente de empresas de biotecnología en Estados Unidos y Europa están sentando las bases para su crecimiento con una solución líder en la industria, sencilla y estandarizada, que se adapta a las necesidades cambiantes del negocio.

Con Veeva Basics, las empresas biotecnológicas aprovechan las mejores aplicaciones del sector, preconfiguradas y validadas para una rápida implementación. Veeva Basics se basa en la plataforma Vault, lo que permite a las empresas biotecnológicas pasar a una solución Vault completa sin necesidad de migración. Esto proporciona a las empresas la tecnología y el soporte necesarios para lograr procesos eficientes en áreas clave del negocio, tanto ahora como a largo plazo.

«Más de 100 líderes biotecnológicos de 60 empresas se reunieron en la Cumbre de I+D y Calidad de Veeva en Boston para aprender, conectar y definir el futuro de Veeva Basics. Nos enorgullece el impacto que Veeva Basics está teniendo en las empresas biotecnológicas emergentes y seguiremos incorporando nuevas aplicaciones innovadoras que se pueden implementar rápidamente para apoyar el desarrollo de nuevos medicamentos», declaró Steve Harper, director general de Veeva Basics.

Para satisfacer las necesidades críticas de control de calidad (CC) y comerciales, Veeva Basics incorpora dos nuevas aplicaciones:

Veeva LIMS Basics para empresas virtuales que permite la supervisión del director de marketing (CMO), incluyendo la liberación por lotes y la generación de certificados de análisis (CoA). Funcionalidad de estabilidad prevista para 2026.





para empresas virtuales que permite la supervisión del director de marketing (CMO), incluyendo la liberación por lotes y la generación de certificados de análisis (CoA). Funcionalidad de estabilidad prevista para 2026. Veeva PromoMats Basics para la gestión integral del ciclo de vida del contenido, incluyendo la aprobación, el almacenamiento y la distribución de contenido promocional, así como la gestión de reclamaciones.

Se prevé que Veeva LIMS (gestión de información de laboratorio) Basics y PromoMats Basics estén disponibles a principios de 2026. Basadas en la plataforma Vault, de eficacia probada, las aplicaciones de Veeva Basics ayudan a los clientes a escalar su infraestructura tecnológica a medida que crecen. Para obtener más información sobre Veeva Basics, visite veevabasics.com.

Opiniones de las empresas biotecnológicas sobre Veeva Basics:

«Como empresa de rápido crecimiento, comprendimos el valor de Veeva Basics para estandarizar nuestros procesos según las mejores prácticas del sector. Saber que contamos con una solución ágil que funciona ahora, a la vez que nos proporciona un fácil acceso a la plataforma Veeva Vault a medida que crecemos, nos da la tranquilidad de poder satisfacer las necesidades futuras», explicó Richard Tornai, director sénior de TI de I+D Clínica en Structure Therapeutics.

«Para nosotros era prioritario sentar las bases de nuestras operaciones de calidad y cumplimiento normativo, y necesitábamos una solución rentable y que cumpliera con la normativa para la gestión de documentos y registros. Creemos que Veeva Basics satisface estas necesidades y mucho más, ya que proporciona flujos de trabajo lógicos, una biblioteca de plantillas SOP y formularios, y una formación sencilla y eficaz», afirmó Bryan Ball, director de operaciones técnicas de Whitehawk Therapeutics.

«Veeva Basics nos ofreció una solución de vanguardia con soporte global para capacitar rápidamente a nuestro personal. El compromiso de Veeva con la innovación para las empresas biotecnológicas y su enfoque en el éxito del cliente la convierten en el socio ideal», indicó Bernhard Irlinger, responsable de calidad de AiCuris.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría empresarial. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores empresas biofarmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas sus partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para obtener más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados derivados de su uso. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los indicados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro informe trimestral (Formulario 10-Q) correspondiente al período finalizado el 31 de julio de 2025, que puede consultar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

