Veeva Basics wird von mehr als 100 aufstrebenden Biotech-Unternehmen eingesetzt, um Abläufe zu vereinfachen und zu standardisieren

BARCELONA, Spanien, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass sich mehr als hundert Biotech-Unternehmen für Veeva Basics entschieden haben, um die Abläufe in den Bereichen Klinik, Zulassung und Qualität zu verbessern. Immer mehr Biotech-Unternehmen in den USA und Europa legen das Fundament für ihr Wachstum mit einer einfachen und branchenführenden Standardlösung, die sich an evolvierende Geschäftsanforderungen anpassen lässt.

Mit Veeva Basics profitieren Biotech-Unternehmen von erstklassigen Branchenanwendungen, die für eine schnelle Bereitstellung vorkonfiguriert und vorab validiert sind. Veeva Basics basiert auf der Vault-Plattform und ermöglicht Biotechs, ohne Migration auf eine umfassende Vault-Lösung umzusteigen. Damit erhalten Unternehmen die Technologie und Unterstützung für effiziente Prozesse in allen wichtigen Geschäftsbereichen – für die Gegenwart und Zukunft.

„Mehr als hundert Biotech-Führungskräfte aus sechzig Unternehmen kamen beim Veeva R&D and Quality Summit in Boston zusammen, um sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen und die Zukunft von Veeva Basics mitzugestalten. Wir sind stolz auf unseren Beitrag zum Erfolg aufstrebender Biotech-Unternehmen und werden auch weiterhin innovative neue Anwendungen hinzufügen, die schnell implementiert werden können, um die Entwicklung neuer Medikamente zu unterstützen", so Steve Harper, General Manager bei Veeva Basics.

Um kritische Qualitätskontrollen (QC) und kommerzielle Anforderungen zu erfüllen, fügt Veeva Basics zwei neue Anwendungen hinzu:

Veeva LIMS Basics für virtuelle Unternehmen, um die CMO-Überwachung zu ermöglichen, einschließlich Chargenfreigabe- und CoA-Funktionen (Certificate of Analysis). Die Stabilitätsfunktionalität ist für 2026 geplant.





für virtuelle Unternehmen, um die CMO-Überwachung zu ermöglichen, einschließlich Chargenfreigabe- und CoA-Funktionen (Certificate of Analysis). Die Stabilitätsfunktionalität ist für 2026 geplant. Veeva PromoMats Basics für das komplette Content Lifecycle Management, einschließlich Genehmigung, Speicherung und Distribution von Werbeinhalten und Claims Management.

Veeva LIMS (Laborinformationsmanagement) Basics und PromoMats Basics werden voraussichtlich Anfang 2026 verfügbar sein. Die auf der bewährten Vault-Plattform basierenden Veeva Basics-Anwendungen unterstützen Kunden bei der Skalierung ihrer technologischen Infrastruktur, um ihr Wachstum zu begleiten. Weitere Informationen zu Veeva Basics unter veevabasics.com.

Das sagen Biotechs über Veeva Basics:

„Als schnell wachsendes Unternehmen haben wir den Wert von Veeva Basics zur Standardisierung unserer Prozesse auf der Grundlage von Best Practices der Branche erkannt. Die Möglichkeit, auf eine flexible Lösung setzen zu können, die funktioniert und zugleich einen einfachen Zugang zur Veeva Vault-Plattform bietet, wenn wir wachsen, gibt uns die Gewissheit, zukünftige Anforderungen erfüllen zu können", kommentiert Richard Tornai, Senior Director IT, R&D Clinical bei Structure Therapeutics.

„Der Schaffung einer Grundlage für unsere Qualitäts- und Regulierungsprozesse wurde Priorität eingeräumt. Wir benötigten daher eine konforme und kosteneffiziente Lösung für das Dokumenten- und Datenmanagement. Wir sind davon überzeugt, dass Veeva Basics diese Anforderungen und noch mehr erfüllt, da es logische Arbeitsabläufe, eine Bibliothek mit Vorlagen für SOPs und Formulare sowie eine einfache und effektive Schulung bietet", so Bryan Ball, Chief Technical Operations Officer bei Whitehawk Therapeutics.

„Veeva Basics lieferte eine erstklassige Lösung mit globalem Support für die Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Die Anstrengungen von Veeva, um Innovationen für Biotechs bereitzustellen, und der Fokus auf den Kundenerfolg machen das Unternehmen zum idealen Partner", berichtet Bernhard Irlinger, Leiter der Qualitätsabteilung bei AiCuris.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es bestehen zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2025, das Sie hier finden, offengelegt wurden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

