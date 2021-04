Veeva stellt ein Referenzmodell für Qualitätsinhalte vor, um Unternehmen mit bewährten Best Practices zu unterstützen

Best Practices aus über 300 Kundenimplementierungen, die jetzt öffentlich zugänglich sind für Unternehmen, die ihre Qualitätssysteme modernisieren

BARCELONA, Spanien, April 23, 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute die Verfügbarkeit des Veeva Quality Content Reference Model bekannt, um die Transformation der Qualität voranzutreiben und eine weitere Standardisierung im Qualitätsmanagement zu erreichen. Zum ersten Mal sind nun dokumentierte Best Practices aus Hunderten von erfolgreichen Implementierungen von Veeva Vault QualityDocs öffentlich verfügbar, um die Systemeinführung zu beschleunigen und konsistente und konforme GxP-Content-Praktiken im gesamten Unternehmen zu fördern.

„Das Veeva Quality Content Reference Model vereinfacht die Abstimmung mit den Stakeholdern und die Gap-Bewertung für Unternehmen, die ihre Qualitätslösungen modernisieren wollen, erheblich", so Jan Paul Zonnenberg, Partner, Pharma- und Life-Sciences-Unternehmen, PwC. „Das inhaltliche Rahmenwerk mit den Best Practices der Industrie ist ein positiver Schritt für die Branche und ergänzt, wie wir die Prozessharmonisierung zur Verbesserung des Qualitätsmanagements sehen."

Legacy- und andere Dokumentenmanagementsysteme erfordern, dass Unternehmen Monate investieren, um Anforderungen zu definieren und Konfigurationen anzupassen. Dieses Referenzmodell, das direkt in Vault QualityDocs integriert ist, rationalisiert den Prozess, indem es eine Standard-Dokumentenhierarchie, Taxonomie und Metadaten für die Organisation und Bereitstellung von Qualitätsinhalten bereitstellt.

Sowohl aufstrebende Unternehmen als auch etablierte Organisationen können nun ihre Interessengruppen aufeinander abstimmen und das Content Management über verschiedene Geschäftsfunktionen hinweg standardisieren. Das Referenzmodell vereinfacht auch die Zusammenarbeit mit Vertragspartnern, die für den gesamten Produktlebenszyklus immer wichtiger werden.

„Die Qualitätskunden von Veeva erzielen durch den Einsatz unserer gelieferten Best Practices erhebliche Effizienzgewinne", so Mike Jovanis, Vice President, Vault Quality bei Veeva Systems. „Indem wir das Veeva Quality Content Reference Model öffentlich zugänglich machen, ermöglichen wir eine weitere Standardisierung und Angleichung in der gesamten Wertschöpfungskette der Life Sciences."

Das Veeva Quality Content Reference Model ist jetzt für Unternehmen verfügbar, die bereit sind, ihre Content-Management-Prozesse und -Systeme zu modernisieren.

Erfahren Sie mehr über die Vault Quality Suite auf der kommenden Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe , 20. Mai 2021. Die Online-Veranstaltung ist offen für Fachleute aus der Life-Science-Branche. Registrieren Sie sich und bleiben Sie auf dem Laufenden über Programmdetails unter veeva.com/Summit .

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 975 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva verpflichtet, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und deren Akzeptanz, der Ergebnisse aus dem Einsatz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva sowie der allgemeinen Geschäftslage (einschließlich der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Science-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva sowie auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften „Risk Factors" und „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2021 enthalten. Dieser ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich „Investoren" und auf der Website der SEC unter sec.gov zu finden. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Unterlagen enthalten sein, die Veeva von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

