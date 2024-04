Veeva Vault CRM jetzt für alle Neukunden verfügbar

Frühe Kunden in den USA und Europa leben und sind erfolgreich

BARCELONA, 1. April 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass mehrere frühe Umsteller live auf Vault CRM sind, was jetzt die zukünftige Lösung für alle neuen Kunden ist. Die ersten Migrationen bestehender Veeva CRM-Kunden zu Vault CRM werden voraussichtlich Anfang 2025 beginnen, die meisten davon voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027. Unter bestimmten Umständen kann Veeva CRM bis Ende dieses Jahres an neue Kunden in Asien und Lateinamerika verkauft werden.

„Wir freuen uns, dass wir Vault CRM pünktlich ausliefern können und die Migration zu Vault CRM planmäßig verläuft", so Arno Sosna, Geschäftsführer, CRM-Produkte bei Veeva. „Wir danken unseren Kunden für ihre hervorragende Partnerschaft und unserem Produktteam für die Entwicklung eines bedeutenden Produkts für die Branche."

Vault CRM ist ein Teil von Veeva Commercial Cloud.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotechs. Als gemeinnütziges Unternehmen ist Veeva verpflichtet, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter veeva.com/eu.

Veeva - Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-K für das am 31. Januar 2024 endende Geschäftsjahr, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 9 und 10), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

Kontakt:

Maria Scurry Veeva Systems 781-366-7617 [email protected]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg