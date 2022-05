Veeva Vault CTMS ermöglicht proaktives Management klinischer Studien für mehr als 150 Unternehmen

Neue Innovationen in Vault CTMS rationalisieren die Arbeitsabläufe bei Studien und beschleunigen Durchführung

in der gesamten Branche

BARCELONA, Spanien, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systeme (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass mehr als 150 globale Unternehmen und schnell wachsende Firmen die Durchführung klinischer Studien mit Veeva Vault CTMS voranbringen. Sponsoren und Auftragsforschungsinstitute (CROs) nutzen Vault CTMS, um mit über 300.000 Forschungseinrichtungen zusammenzuarbeiten und mehr als 1 Million Patienten über alle Studienphasen hinweg zu unterstützen. Die zunehmende Verbreitung von Vault CTMS hilft Life-Science-Unternehmen, Studien proaktiv zu verwalten und den Weg in eine vernetzte und digitale Zukunft zu ebnen.

Veeva liefert weiterhin Innovationen, die kritische Herausforderungen bei Studien lösen können. Bei der Standortüberwachung beispielsweise können Kunden, die Vault CTMS einsetzen, durch Automatisierung und Informationsaustausch in Echtzeit mehr als 465 Tage bei der Erstellung und Archivierung von Reiseberichten einsparen. Zusätzlich zu den Produktivitätsgewinnen ermöglicht der Einsatz von Vault CTMS Sponsoren und CROs, die Datenqualität zu verbessern, fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Studien auf Kurs zu halten.

Mit drei Produktversionen pro Jahr modernisiert Veeva wichtige Studienprozesse, die zu einer Beschleunigung von Studien führen können. Zu den neuen Funktionen von Vault CTMS gehören:

Risikobasiertes Studienmanagement für nahtlose klinische Risikobewertung und -minderung

für nahtlose klinische Risikobewertung und -minderung Verbesserungen bei der Standortüberwachung wie die Verzweigung von Reiseberichten und Ein-Klick-Fragen für eine schnellere Ausführung

Studien-Überwachungs funktionen, die die Verwaltung von Problemen und Protokollabweichungen erleichtern, um die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern

„Veeva hat sich verpflichtet, Innovationen zu liefern, die Life-Sciences-Unternehmen dabei helfen, klinische Abläufe zu verbessern, damit sie Medikamente schneller zum Patienten bringen können", sagte Henry Galio, Vice President, Veeva Vault CTMS. „In nur fünf Jahren seit der Markteinführung nutzen über 150 Unternehmen Veeva Vault CTMS, um komplexe Studienprozesse wie das klinische Risikomanagement und die Überwachung von Reiseberichten deutlich zu rationalisieren. Wir sind stolz darauf, die Branche zu unterstützen, und werden weiterhin mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um digitale Prozesse zu beschleunigen und gleichzeitig kostengünstiger zu machen."

Immer mehr Organisationen, darunter 9 der 20 größten Pharmaunternehmen und 3 der 6 größten CROs, nutzen Vault CTMS zur Rationalisierung von Studienabläufen. Vault CTMS ist Teil von Veeva Vault Klinischer Betrieb Suite , das es Unternehmen ermöglicht, Informationen und Dokumente über CTMS, eTMF, Studienbeginn und Zahlungen hinweg gemeinsam zu nutzen, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz während des gesamten Lebenszyklus einer Studie zu steigern.

Erfahren Sie, wie Unternehmen Vault CTMS nutzen, um Prozesse zu beschleunigen Veeva F&E- und Qualitätsgipfel Europa . Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche können sich anmelden für die Live-Veranstaltung am 8. Juni in Zürich.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu .

