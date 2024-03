Veeva Vault EDC franchit le cap du lancement de 1 000 études

Huit des 20 plus grandes entreprises biopharmaceutiques utilisent Vault EDC pour créer une base de données cliniques moderne

BARCELONE, Espagne, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Veeva Vault EDC a alimenté plus de 1 000 lancements d'études. L'adoption croissante de Vault EDC permet aux entreprises d'établir les bases d'une saisie électronique des données (EDC) moderne, y compris chez huit des 20 principales entreprises biopharmaceutiques et deux des six plus grands ORC qui normalisent Vault EDC. Cela souligne l'orientation continue vers la gestion avancée des données cliniques, avec l'une des 20 plus grandes entreprises biopharmaceutiques qui a récemment migré 25 études . De même, d'autres organisations sont également passées à Vault EDC pour plus d'efficacité et de vitesse.

« Veeva Vault EDC simplifie la gestion complexe des données pour accélérer l'élaboration des études et rationaliser les processus, a déclaré Richard Young, vice-président, Stratégie des données cliniques chez Veeva. Les sites de recherche, les promoteurs et les ORC réduisent leurs efforts de 50 % et exécutent les études 50 % plus rapidement avec Vault EDC, ce qui améliore considérablement la gestion des données cliniques au profit de l'industrie. »

Les équipes cliniques utilisent Vault EDC pour créer des études plus rapidement. Grâce à ses capacités de pointe, Vault EDC offre une interface de type « glisser-déposer » et élimine le besoin de programmation personnalisée. Cela facilite la conception des formulaires pour les patients et les vérifications des modifications, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts. Cette flexibilité accrue permet aux entreprises de mener l'étude dont elles ont besoin, même pour des essais adaptatifs multi-bras complexes.

Vault EDC fait partie de Veeva Vault Clinical Data Management , qui réunit EDC et Veeva Clinical Database (CDB) pour une gestion des données cliniques de nouvelle génération. Découvrez comment les entreprises accélèrent les processus d'essai avec Vault EDC lors du Veeva R&D and Quality Summit, Europe . Les professionnels de l'industrie des sciences de la vie peuvent s'inscrire à l'événement en personne qui aura lieu les 4 et 5 juin à Madrid.

Ce que l'industrie dit de Veeva Vault EDC

« Chez Boehringer Ingelheim, l'un des principaux impératifs stratégiques est de posséder à la fois des données cliniques et opérationnelles, a déclaré Uli Broedl, vice-président senior et responsable mondial du développement clinique et des opérations chez Boehringer Ingelheim. En rassemblant les données et les processus dans l'ensemble des fonctions cliniques et connexes sur une plateforme cloud unique, nous cherchons à établir un paysage technologique connecté pour une collaboration agile qui peut accélérer le développement de médicaments innovants. »

« Veeva Vault EDC offre une meilleure expérience utilisateur pour les sites, en rationalisant les processus critiques afin que nous puissions nous concentrer sur les soins aux patients, a déclaré le Dr Viviënne van de Walle, chercheuse principale, directrice médicale chez PT&R. Vault EDC permet aux promoteurs de créer des documents à la clôture de l'essai et de les partager facilement avec le personnel du site pour qu'il les accepte et les valide, ce qui accélère la clôture de l'étude. »

« Grâce à Veeva Vault EDC, nous effectuons maintenant les tests d'acceptation des utilisateurs en moitié moins de temps, a déclaré Paula Bain, présidente, services de développement clinique chez Syneos Health. Ces processus de gestion des données plus rapides et plus efficaces nous permettent de faire progresser nos opérations pour passer de la vérification des données à la science des données. »

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public , Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 octobre 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 38 et 39), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

