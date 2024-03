Veeva Vault EDC überschreitet den Meilenstein von 1.000 Studienstarts

Acht der 20 größten Biopharmaunternehmen setzen auf Vault EDC, um eine moderne Grundlage für klinische Daten zu schaffen

BARCELONA, Spanien, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Veeva Vault EDC mehr als 1.000 Studienstarts unterstützt hat. Die zunehmende Akzeptanz von Vault EDC ermöglicht es Unternehmen, eine Grundlage für eine moderne elektronische Datenerfassung (EDC) zu schaffen, darunter acht der 20 größten Biopharmaunternehmen und zwei der sechs größten CROs, die Vault EDC standardisieren. Dies unterstreicht die fortschreitende Umstellung auf ein fortschrittliches klinisches Datenmanagement, wobei ein Top-20-Biopharma-Unternehmen kürzlich 25 Studien migriert hat und weitere Organisationen zu Vault EDC wechseln, um effizienter und schneller zu arbeiten.

„Veeva Vault EDC vereinfacht das komplexe Datenmanagement für eine schnellere Erstellung von Studien und optimierte Prozesse", so Richard Young, Vice President, Clinical Data Strategy bei Veeva. „Forschungseinrichtungen, Sponsoren und CROs reduzieren den Aufwand um 50 % und führen die Arbeiten mit Vault EDC um 50 % schneller durch, was das klinische Datenmanagement zum Nutzen der Branche erheblich voranbringt."

Klinische Teams nutzen Vault EDC, um Studien schneller zu erstellen. Mit seinen branchenführenden Funktionen bietet Vault EDC eine Drag-and-Drop-Oberfläche und macht eine individuelle Programmierung überflüssig. Dies erleichtert die Gestaltung von Patientenformularen und die Durchführung von Bearbeitungskontrollen, was Zeit und Mühe spart. Die erhöhte Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, die von ihnen benötigte Studie durchzuführen, selbst bei komplexen mehrarmigen adaptiven Studien.

Vault EDC ist Teil von Veeva Vault Clinical Data Management und vereint EDC und Veeva Clinical Database (CDB) für das klinische Datenmanagement der nächsten Generation. Erfahren Sie auf dem Veeva R&D and Quality Summit, Europe, wie Unternehmen ihre Studienprozesse mit Vault EDC beschleunigen. Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche können sich unter für die Veranstaltung vom 4. bis 5. Juni in Madrid anmelden.

„Bei Boehringer Ingelheim besteht eine wichtige strategische Notwendigkeit darin, sowohl klinische als auch operative Daten zu besitzen", so Uli Broedl, Senior Vice President und Global Head, Clinical Development and Operations bei Boehringer Ingelheim. „Durch die Zusammenführung von Daten und Prozessen über klinische und verwandte Funktionen auf einer einzigen Cloud-Plattform wollen wir eine vernetzte Technologielandschaft für eine agile Zusammenarbeit schaffen, die die Entwicklung innovativer Medikamente beschleunigen kann."

„Veeva Vault EDC bietet eine bessere Benutzererfahrung für die Prüfzentren und rationalisiert kritische Prozesse, so dass wir uns auf die Patientenversorgung konzentrieren können", sagte Dr. Viviënne van de Walle, Principal Investigator, Medical Director bei PT&R. „Mit Vault EDC können Sponsoren bei Abschluss der Studie Dokumente erstellen und diese nahtlos an die Mitarbeiter vor Ort weitergeben, um sie zu akzeptieren und zu bestätigen, was den Abschluss der Studie beschleunigt."

„Mit Veeva Vault EDC können wir jetzt Benutzerakzeptanztests in fast der Hälfte der Zeit durchführen", so Paula Bain, President, Clinical Development Services bei Syneos Health. „Mit schnelleren und effizienteren Datenverwaltungsprozessen bringen wir unsere Abläufe voran, um von der Datenkontrolle zur Datenwissenschaft zu gelangen."

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotechs. Als gemeinnütziges Unternehmen ist Veeva verpflichtet, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter veeva.com/eu.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2023, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 38 und 39), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können, offengelegt werden.

