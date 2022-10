Veeva Vault RIM permet d'améliorer la rapidité et la conformité pour plus de 350 organisations du secteur des sciences de la vie

Les sociétés de biotechnologie à croissance rapide et 15 des 20 premières sociétés pharmaceutiques accélèrent la modernisation pour rationaliser les soumissions réglementaires sur une plateforme unique et unifiée

BARCELONE, Espagne, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que plus de 350 entreprises transforment leurs opérations réglementaires avec les applications de Veeva Vault RIM Suite afin d'accélérer l'exécution et de suivre l'évolution des exigences des autorités sanitaires. Un nombre croissant de sociétés de biotechnologie émergentes adoptent les applications réglementaires Veeva, dont plus de 65 entreprises au cours de l'année dernière, afin d'échelonner les opérations et de simplifier la planification, le développement, la publication et l'archivage des soumissions.

« Le rythme de changement des exigences et des environnements réglementaires exige des systèmes flexibles capables de s'adapter rapidement », déclare Marc Gabriel, vice-président de Veeva Vault RIM. « De plus en plus d'entreprises s'appuient sur les innovations de Veeva Vault RIM pour suivre le rythme des réglementations régionales et locales, et nous sommes fiers de soutenir le secteur en tant que partenaires de confiance pour la gestion avancée des informations réglementaires. »

Veeva continue de fournir des avancées qui aident les clients à rationaliser les processus réglementaires mondiaux. Les nouvelles fonctionnalités ajoutées à Vault RIM incluent :

Active Dossier pour gérer les documents relatifs à la chimie, à la fabrication et aux contrôles (CMC) en vigueur pour un produit et un marché donnés

Suivi des changements d'étiquettes dans les produits

Connexion fluide avec Veeva Vault PromoMats pour envoyer des soumissions basées sur la norme 2253 à Vault RIM

pour envoyer des soumissions basées sur la norme 2253 à Vault RIM Publication électronique non-eCTD pour répondre aux exigences de soumission mondiale

« L'établissement d'une source unique d'informations était une priorité absolue chez Mundipharma. Veeva Vault RIM nous a permis de consolider les données et les documents provenant de nombreuses sources différentes pour une meilleure visibilité et une plus grande efficacité », a déclaré Helen Donnelly, responsable des opérations réglementaires chez Mundipharma. « L'exploitation des fonctionnalités avancées de Veeva dans l'ensemble de nos opérations réglementaires a permis de simplifier considérablement nos processus, notamment en réduisant de près de 35 % les transferts de processus. »

Une entreprise pharmaceutique du top 20 a utilisé Vault RIM pour harmoniser plus de 19 millions de points de données et unifier plus de 65 systèmes existants sur une seule plateforme cloud. L'effort de modernisation a permis de réduire de plus de 90 % les procédures opérationnelles standard et les instructions de travail, améliorant ainsi la rapidité et la flexibilité générales.

Vault RIM permet également aux entreprises de développer des soumissions de bout en bout pour accélérer la mise sur le marché. Plus de 50 entreprises utilisent Veeva Vault Submissions Publishing pour simplifier et accélérer le processus de soumission grâce à la construction assistée de la soumission et au rendu automatisé des documents selon les normes existantes.

Vault RIM Suite comprend Vault Registrations , Vault Submissions , Vault Submissions Publishing, and Vault Submissions Archive pour des capacités de RIM unifiées sur une plateforme cloud. Vault RIM fait partie de Veeva Development Cloud , une suite unifiée d'applications pour les domaines clinique, réglementaire, de la qualité et de la sécurité, afin d'aider les entreprises à piloter les processus métier dans la R&D et la fabrication.

Découvrez comment les entreprises accélèrent les soumissions réglementaires lors du Veeva R&D and Quality Summit . Les professionnels de l'industrie des sciences de la vie peuvent s'inscrire à l'événement en personne qui aura lieu les 19 et 20 octobre à Boston.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagé dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le dimanche 31 juillet 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 39 et 40), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

