Vention lève 150 millions pour accélérer l'IA physique et bâtir un géant de l'automatisation canadien

L'entreprise lève un total de 150 M$, avec la participation d'Investissement Québec, Desjardins Capital, Fidelity Investments Canada ULC, NVentures, ainsi que d'autres partenaires financiers, confirmant l'appui d'institutions canadiennes et de partenaires technologiques de premier plan.

Ce financement permettra d'accélérer le développement de l'IA physique et la plateforme unifiée de Vention, qui combine matériel modulaire, logiciels de conception et de programmation, simulation, contrôle et connectivité infonuagique.

La plateforme Vention répond aux enjeux de réindustrialisation et de pénurie de main-d'œuvre, en réduisant les délais des projets d'automatisation de plusieurs mois à quelques jours.

Adoptée par des entreprises multinationales comme norme d'automatisation, la plateforme est déployée à l'échelle multi-usines et multi-pays, depuis Montréal vers les principaux pôles industriels mondiaux.

MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /PRNewswire/ -- Vention, la plateforme matérielle et logicielle d'automatisation industrielle propulsée par l'IA, annonce aujourd'hui une levée de fonds de 150 millions de dollars canadiens dans le cadre de son plus récent financement. Menée par Investissement Québec, avec la participation du gouvernement du Québec, l'entreprise compte également des soutiens déterminants de Desjardins Capital, de certains fonds gérés par Fidelity Investments Canada ULC, de NVentures (division de capital de risque de NVIDIA) et d'autres institutions financières. Ce nouveau capital permettra d'accélérer la mission de Vention : offrir une plateforme intégrée qui facilite et accélère l'exécution des projets d'automatisation et de robotique.

Cette annonce arrive à un moment déterminant pour le secteur manufacturier. Alors que les économies occidentales, dont les États-Unis et le Canada, s'emploient à rebâtir leur base industrielle, la demande pour des solutions d'automatisation intuitives, modulaires et rapides n'a jamais été aussi forte. Dans ce contexte, les processus d'automatisation traditionnels, généralement complexes, lents et coûteux en intégration, répondent de moins en moins aux besoins du marché. Grâce à sa plateforme qui unit composantes modulaires, logiciels de conception et de programmation, IA physique, et connectivité infonuagique, Vention se positionne comme un acteur essentiel de cette nouvelle vague de réindustrialisation.

« Le grand succès de Vention est un rappel de la force du Québec et de sa métropole en tant que pôles mondiaux de l'intelligence artificielle. En participant à hauteur de 40 millions de dollars à ce financement avec Investissement Québec, nous réitérons notre volonté d'appuyer les jeunes entreprises québécoises pour qu'elles agissent comme des leaders dans les secteurs technologiques et industriels de demain. Jamais la demande pour des solutions d'automatisation n'a été aussi forte et jamais il n'a été aussi essentiel de propulser, collectivement, nos talents sur les marchés internationaux », soutient Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse.

« J'ai toujours cru qu'on pouvait bâtir un géant mondial de l'automatisation ici-même, chez nous, au Québec. Montréal regorge de talents en ingénierie et en intelligence artificielle, et c'est cette richesse qui nous permet aujourd'hui d'innover dans l'IA physique et de transformer le monde manufacturier. Avec ce nouveau financement, nous posons une pierre de plus dans la construction d'une entreprise d'envergure internationale, née et développée ici même à Montréal, » mentionne Etienne Lacroix, fondateur et chef de la direction de Vention.

Une ambition profondément québécoise : bâtir un géant mondial ici, au Canada

L'histoire de Vention est indissociable du parcours de son fondateur. Ingénieur de formation issu de l'ÉTS à Montréal, Etienne Lacroix a commencé sa carrière dans l'intégration de systèmes, puis chez General Electric, avant de travailler comme consultant chez McKinsey & Co où divers mandats l'ont amené à travailler avec des manufacturiers partout dans le monde. De par ces expériences, une certitude s'est imposée : le Québec et le Canada ont tout le potentiel pour créer un géant mondial de la technologie industrielle.

C'est cette conviction qui a donné naissance à Vention : un projet ambitieux unissant cinq entreprises en une : un logiciel de conception 3D dédié aux équipements industriels, un logiciel de programmation robotique, un moteur de simulation, un écosystème de contrôle et de composantes automatisées, ainsi qu'un commerce en ligne adossé à une chaîne d'approvisionnement mondiale. Une combinaison unique permettant à la plateforme d'avoir une portée internationale depuis Montréal, avec une présence en Allemagne.

La métropole québécoise s'impose aujourd'hui comme l'un des pôles mondiaux en intelligence artificielle et concentre certains des meilleurs talents en ingénierie au monde. C'est ici, au cœur de cet écosystème, que Vention entend poursuivre sa croissance.

« Par cette importante intervention en capital de risque, Investissement Québec est heureux de soutenir Vention dans sa volonté de devenir un leader mondial en automatisation industrielle, tout en assurant le maintien du siège social en sol québécois. Et en investissant dans la croissance de l'entreprise, nous favorisons l'émergence de nombreux projets d'innovation et d'optimisation chez nos manufacturiers québécois. Car pour demeurer plus compétitives, les entreprises doivent miser sur la productivité et Vention est en mesure de les appuyer dans cette voie, » souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

L'IA physique au cœur de la prochaine génération d'automatisation

Vention se distingue par ses percées en IA générative et en IA physique, qui permettent l'application de l'intelligence artificielle à la conception, la programmation, la simulation et l'exploitation d'équipements industriels et de cellules robotisées. Forte d'une collaboration pluriannuelle avec des leaders dans le domaine de la robotique, l'entreprise a récemment lancé des outils de configuration automatisée, un agent IA pour définir les spécifications de machines, un copilote de programmation robotique, ainsi que des applications robotisées entièrement autonomes propulsées par l'IA. Ces avancées permettent de réduire la durée des projets d'automatisation de plusieurs mois à quelques jours.

Adoption croissante par les grandes entreprises multinationales

La croissance de Vention est fortement alimentée par l'adoption de sa plateforme par des entreprises multinationales qui la déploient comme norme interne d'automatisation dans l'ensemble de leurs usines. Ces organisations — dans l'automobile, l'aérospatiale, la logistique, l'alimentation et les biens de consommation — bâtissent des équipes centrales de fabrication avancée et utilisent Vention comme colonne vertébrale mondiale de leur automatisation. Cette transformation permet des déploiements de flottes d'équipements multi-usines, multi-pays, avec des délais records et un profil de coût nettement plus avantageux que les technologies traditionnelles.

Tous les montants dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens à moins d'indication contraire.

À Propos de Vention

Vention façonne l'avenir de l'automatisation industrielle grâce à sa plateforme full-stack unique au monde propulsée par l'IA, réunissant composantes modulaires, logiciels et intelligence artificielle physique dans une expérience parfaitement intégrée. Avec plus de 25 000 machines déployées dans plus de 4 000 usines à travers le monde, Vention permet aux entreprises de concevoir, programmer, déployer et exploiter des solutions d'automatisation clés en main ou sur mesure en seulement quelques jours. Grâce à son approche Zero-Shot Automation™, Vention combine un logiciel intelligent à ses pièces modulaires pour offrir une automatisation qui fonctionne du premier coup. Visitez Vention.com pour en savoir plus.

