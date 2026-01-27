Vention sammelt 110 Mio. US-Dollar (94 Mio. EUR) ein, um den Einsatz von Physical AI in der globalen Fertigungsindustrie zu beschleunigen

Vention hat 110 Mio. US-Dollar eingeworben – unter Beteiligung von Investissement Québec, Desjardins Capital, Fidelity Investments Canada ULC, NVentures, sowie weiteren Finanzinstituten.

Die Mittel fließen in die Beschleunigung der Physical-AI-Forschung, neue Funktionen für die Softwareplattform, den Ausbau des Portfolios vorkonfigurierter, vorentwickelter Anwendungen sowie die Stärkung der globalen Präsenz in Nordamerika und Europa, insbesondere Deutschland.

Die Finanzierung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die USA und andere große Volkswirtschaften verstärkt in den Ausbau ihrer Fertigung investieren.

Vention verzeichnet eine starke Nachfrage bei Enterprise-Kunden, die die Plattform als „Standardsetzer" für die Fertigungsautomatisierung über sämtliche Werke hinweg einsetzen.

MONTREAL, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Vention, das Unternehmen hinter der einzigen KI-gestützten Software- und Hardwareplattform für Automatisierung und Robotik, hat heute bekannt gegeben, dass es 110 Mio. US-Dollar in einer Finanzierungsrunde eingeworben hat – unter Beteiligung von Investissement Québec, Desjardins Capital, weiteren von Fidelity Investments Canada ULC verwalteten Fonds, NVentures (dem Venture-Capital-Arm von NVIDIA) sowie weiteren Finanzinstituten. Das neue Kapital soll Ventions Mission beschleunigen, Zero-Shot Automation™ zu realisieren: ein neues Paradigma der Fertigungsautomatisierung, das sich nahtlos ohne Integrationsaufwand implementieren lässt und auf Anhieb voll funktioniert. Ein Teil der Finanzierung wird zudem Ventions Expansion in der EMEA-Region und insbesondere in Deutschland vorantreiben: durch den weiteren Ausbau von Präsenz und operativen Strukturen, um die Position als Standard für Automatisierung im europäischen Markt zu festigen.

Die Finanzierung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Während die USA und andere große Volkswirtschaften den Ausbau ihrer Fertigungskapazitäten vorantreiben, suchen Unternehmen nach deutlich einfacheren, schnelleren und skalierbareren Wegen, ihre Produktion zu automatisieren. Klassische Automatisierung – langsam, komplex und stark integrationsgetrieben – kann mit diesen Anforderungen nicht Schritt halten. Ventions Plattform, die Hardware, Software, Physical AI und Cloud-Konnektivität zu einem einheitlichen Ökosystem verbindet, hat sich als zentraler Enabler der Reshoring-Bewegung etabliert.

„Hersteller wollen heute keine Automatisierung mehr, die tiefes Expertenwissen und lange Inbetriebnahmezyklen voraussetzt", sagt Etienne Lacroix, Gründer und CEO von Vention. „Sie wollen Automatisierung, die so intuitiv und zuverlässig funktioniert wie moderne Software. Physical AI ermöglicht uns, genau das zu liefern."

Physical AI als Kern der nächsten Generation der Automatisierung

Vention differenziert sich durch Fortschritte in generativer KI und Physical AI: Dadurch kann künstliche Intelligenz das Design, die Programmierung, die Implementierung sowie den Betrieb industrieller Anlagen und Roboterzellen unterstützen und steuern. Aufbauend auf der langjährigen Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen aus der Robotik hat Vention zuletzt automatisierte Konfigurationstools, einen KI-Agenten zur Definition von Maschinenspezifikationen, einen Copiloten für die Roboterprogrammierung sowie vollständig autonome, KI-gestützte Roboteranwendungen auf den Markt gebracht. Diese Innovationen verkürzen die Projektlaufzeiten in der Automatisierung von Monaten auf Tage.

Enterprise-Nutzung erreicht Plattform-Standard im großen Maßstab

Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist, dass Enterprise-Kunden Vention als „Standardsetzer" für Automatisierung über sämtliche Werke hinweg einsetzen. Diese Unternehmen – aus den Branchen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Logistik, Food & Beverage sowie Konsumgüter – bauen intern zentrale Advanced Manufacturing Teams (AMTs) auf und etablieren Ventions Plattform als globales Rückgrat ihrer Automatisierungsstrategie.

Dieser Wandel ermöglicht Rollouts über mehrere Standorte und Länder hinweg: Unternehmen können einmal entwerfen, an verschiedenen Standorten ausrollen und die Automatisierung ihrer Produktion kontinuierlich unterstützen – alles innerhalb derselben Software- und Hardwareumgebung.

„Die innovativsten Hersteller entscheiden sich nicht im Rahmen eines einzelnen Projekts für Vention, sondern als unternehmensweite Automatisierungsplattform", ergänzt Lacroix. „Die Finanzierung versetzt uns in die Lage, diese Kunden in noch größerem Maßstab zu bedienen."

Über Vention

Vention gestaltet die Zukunft der industriellen Automatisierung mit der weltweit einzigen KI-gestützten Full-Stack-Plattform, die Hardware, Software und physische KI in einem nahtlosen Erlebnis vereint. Mit über 25.000 weltweit installierten Maschinen und einer Community von mehr als 4.000 Fabriken ermöglicht Vention Unternehmen, schlüsselfertige oder kundenspezifische Automatisierungslösungen in nur wenigen Tagen zu entwerfen, zu programmieren, in Betrieb zu nehmen und zu betreiben. Durch Zero-Shot Automation™ verbindet Vention intelligente Software und modulare Hardware zu Automatisierungslösungen, die auf Anhieb funktionieren. Weitere Informationen finden Sie unter vention.com .

