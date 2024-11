Vention renforce son équipe de direction après une période de croissance record

Vention a élargi son équipe de direction en recrutant un Chief Product Officer, un Chief Marketing Officer et un Directeur général de la zone EMEA, tous dotés d'une grande expérience de l'industrie manufacturière

La direction est renforcée alors que Vention enregistre une croissance trimestrielle record et poursuit l'expansion de ses activités en Allemagne

Vention est désormais l'un des principaux fournisseurs de cobots aux États-Unis et se prépare à poursuivre sa croissance en 2025 avec le lancement de six nouveaux produits au cours du premier semestre

MONTRÉAL, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Vention, l'inventeur de la seule plateforme d'automatisation complète au monde basée sur le cloud, a annoncé aujourd'hui la nomination de trois nouveaux dirigeants, alors qu'elle continue à conquérir des parts de marché dans le domaine de l'automatisation industrielle en s'appuyant sur la force de son modèle d'entreprise unique.

Vention Prepares to Intensify Growth with New Leadership Appointments Vention Logo

Brendan Sterne rejoint Vention en tant que Chief Product Officer. Ancien Chief Product Officer chez Xometry et ancien Directeur général d'Indeed.com, M. Sterne est fort de plus de 20 ans d'expérience dans la fourniture de solutions logicielles commerciales aux consommateurs B2B et B2C. Chez Vention, il dirigera le développement de la puissante plateforme d'automatisation de l'entreprise ainsi que des produits matériels.

Sarah Webster rejoint Vention en tant que Chief Marketing Officer. Précédemment Chief Marketing Officer chez Desktop Metal et ExOne, elle a plus de 20 ans d'expérience en marketing et en communication dans l'industrie manufacturière. Chez Vention, elle dirigera la stratégie marketing mondiale et favorisera la croissance du pipeline pour la plateforme et les applications d'automatisation de Vention, où les clients peuvent personnaliser des systèmes d'automatisation préconçus.

Andrea Alboni rejoint Vention en tant que Directeur général pour la région EMEA, où la société développe ses activités depuis 2022, date à laquelle elle a ouvert un siège européen et un centre de distribution à Berlin, en Allemagne. Ancienne Présidente régionale d'Universal Robots pour l'Europe occidentale, Mme Alboni dirigera la croissance stratégique de Vention en Europe et renforcera le réseau de partenaires d'intégration de Vention, élément essentiel de l'écosystème de Vention en Europe.

« Je suis heureux d'accueillir trois nouveaux dirigeants au sein de notre équipe, alors que nous nous préparons, chez Vention, à franchir une nouvelle étape en 2025 », a déclaré Etienne Lacroix, fondateur et PDG de Vention. « Au cours de l'année écoulée, notre croissance a été nettement supérieure à celle des entreprises d'automatisation cotées en bourse, grâce à la force de notre modèle d'entreprise unique. Les entreprises de toutes tailles ont besoin d'un accès facile à une productivité accrue face aux défis actuels en matière de main-d'œuvre, et notre plateforme d'automatisation facilite plus que jamais l'adoption d'une cellule de travail robotisée. Nous sommes désormais l'un des principaux fournisseurs de cobots aux États-Unis et nous nous réjouissons de poursuivre notre expansion en Europe.

Les utilisateurs de la plate-forme MachineBuilder de Vention peuvent facilement concevoir, programmer, simuler et commander des systèmes d'automatisation dans un guichet unique – offrant aux entreprises de toutes tailles un accès rapide à des solutions de productivité qui leur permettent d'économiser du temps et de l'argent. Le panier en ligne de Vention calcule le coût de tous les systèmes au fur et à mesure qu'ils sont construits, et la plupart des systèmes sont expédiés dans les jours qui suivent la commande. Vention est le seul fournisseur au monde à proposer la vente en ligne, en toute indépendance, de robots et de cobots d'Universal Robots, de Fanuc et d'ABB. La plate-forme robuste et fiable de Vention est dotée de la technologie informatique accélérée de NVIDIA, qui ouvre la voie à la robotique autonome et basée sur l'IA, avec des capacités de vision.

À propos de Vention

Vention aide les fabricants les plus innovants à automatiser leurs ateliers de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme numérique d'automatisation de la fabrication de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de déployer et d'exploiter des équipements automatisés directement à partir de leur navigateur Web. Basé à Montréal (Canada) et disposant d'un bureau à Berlin, Vention emploie plus de 300 personnes au service de plus de 4 000 clients répartis sur les cinq continents et dans 25 secteurs d'activité. Pour plus d'informations, visitez vention.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2561626/Vention_Inc__Vention_Strengthens_Executive_Leadership_Team_After.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2561625/Vention_Inc__Vention_Strengthens_Executive_Leadership_Team_After.jpg