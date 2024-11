Vention stärkt das Führungsteam nach einem Rekordwachstum

Vention erweitert sein Führungsteam mit einem neuen Chief Product Officer, Chief Marketing Officer und Managing Director für EMEA – alle mit umfassender Erfahrung in der Fertigungsindustrie.

Die strategische Verstärkung folgt auf ein Rekordquartal und eine anhaltende Expansion in Deutschland.

Vention ist inzwischen einer der führenden Anbieter von Cobots in den USA und plant, sein Wachstum 2025 mit sechs neuen Produkteinführungen in der ersten Jahreshälfte weiter zu beschleunigen.

MONTREAL, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Vention, der Erfinder der weltweit einzigen cloudbasierten Full-Stack-Automatisierungsplattform, gab heute die Ernennung von drei neuen Führungskräften bekannt. Die Verstärkung des Teams erfolgt in einer Phase, in der das Unternehmen durch sein einzigartiges Geschäftsmodell Marktanteile in der industriellen Automatisierung gewinnt.

Vention Prepares to Intensify Growth with New Leadership Appointments Vention Logo

Brendan Sterne tritt Vention als Chief Product Officer bei. Zuvor war er Chief Product Officer bei Xometry und General Manager bei Indeed.com. Sterne verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung kommerzieller Softwarelösungen für B2B- und B2C-Kunden. Bei Vention wird er die Weiterentwicklung der leistungsstarken Automatisierungsplattform sowie der Hardware-Produkte des Unternehmens leiten.

Sarah Webster übernimmt die Rolle des Chief Marketing Officer. Als ehemalige CMO von Desktop Metal und ExOne bringt sie mehr als 20 Jahre Erfahrung in Marketing und Kommunikation innerhalb der Fertigungsindustrie mit. Bei Vention wird sie die globale Marketingstrategie verantworten und das Pipeline-Wachstum für Ventions Automatisierungsplattform und Anwendungen vorantreiben, mit denen Kunden vorgefertigte Automatisierungssysteme individuell anpassen können.

Andrea Alboni wird Managing Director für EMEA, einer Region, in der Vention seit der Eröffnung seiner europäischen Zentrale und seines Distributionszentrums in Berlin im Jahr 2022 kontinuierlich wächst. Zuvor war Alboni Regional President Westeuropa bei Universal Robots. Bei Vention wird er das strategische Wachstum in Europa vorantreiben und Ventions Netzwerk an Integrationspartnern – eine zentrale Säule des europäischen Geschäftsmodells – weiter ausbauen.

„Ich freue mich, drei neue Führungskräfte in unserem Team willkommen zu heißen, während wir uns darauf vorbereiten, Vention 2025 auf ein neues Niveau zu bringen", sagte Etienne Lacroix, Gründer und CEO von Vention. „Unser Wachstum hat im vergangenen Jahr die Ergebnisse der börsennotierten Wettbewerber in der Automatisierungsbranche deutlich übertroffen – ein Erfolg, der auf unserem einzigartigen Geschäftsmodell basiert. Unternehmen aller Größen benötigen einfache Zugänge zu höherer Produktivität, um den Herausforderungen des Fachkräftemangels zu begegnen. Unsere Automatisierungsplattform erleichtert die Implementierung von Cobot- oder robotergestützten Arbeitszellen wie nie zuvor. Wir sind heute einer der führenden Anbieter von Cobots in den USA und freuen uns darauf, unsere Expansion in Europa fortzusetzen."

Mit der MachineBuilder-Plattform von Vention können Benutzer Automatisierungssysteme einfach entwerfen, programmieren, simulieren und in einem einzigen Workflow bestellen. Dieses Konzept ermöglicht Unternehmen jeder Größe schnellen Zugriff auf Produktivitätslösungen, die Zeit und Kosten sparen. Die Live-Warenkorb-Funktion berechnet die Gesamtkosten in Echtzeit, während die meisten Systeme innerhalb weniger Tage versandfertig sind. Vention ist weltweit der einzige Anbieter, der markenunabhängigen Online-Vertrieb von Robotern und Cobots von Universal Robots, Fanuc und ABB anbietet. Die leistungsstarke Plattform von Vention, die auf der beschleunigten Computing-Technologie von NVIDIA basiert, ermöglicht zudem KI-gestützte und autonome Robotik mit visuellen Erkennungssystemen.

Informationen zu Vention

Vention unterstützt einige der innovativsten Hersteller bei der Automatisierung ihrer Produktionsanlagen in nur wenigen Tagen durch eine demokratisierte Benutzererfahrung. Die digitale Plattform für Fertigungsautomatisierung von Vention ermöglicht es der Kundschaft, automatisierte Anlagen direkt über ihren Webbrowser zu entwerfen, zu automatisieren, einzusetzen und zu betreiben. Mit Hauptsitz in Montreal, Kanada, und einer Niederlassung in Berlin betreut Vention mit seinen 300 Mitarbeitenden mehr als 4000 Kundinnen und Kunden auf fünf Kontinenten und in 25 Fertigungsindustrien. Für weitere Informationen besuchen Sie vention.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

