VENTURE GLOBAL ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD DE VENTE ET D'ACHAT DE GNL D'UNE DURÉE DE 20 ANS AVEC JERA

Le terminal CP2 progresse dans la procédure d'autorisation fédérale.

Une dynamique commerciale importante pour le projet, avec plus d'un tiers de sa capacité nominale de 20 millions de tonnes par an vendu.

La construction devrait commencer en 2023.

ARLINGTON, Virginie, 29 avril 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de vente et d'achat à long terme avec JERA Co., Inc. pour la vente d'un million de tonnes par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL) issu du terminal CP2 LNG pendant 20 ans. CP2 LNG est le troisième projet de Venture Global et sa construction devrait commencer dans le courant de l'année. À ce jour, la société a annoncé des accords de vente et d'achat représentant plus d'un tiers de la capacité nominale de 20 millions de tonnes par an, et des discussions sont en cours pour le reste de la capacité. Cet accord fait suite à l'achat par JERA Global Markets de la première cargaison de GNL exportée depuis le premier projet de Venture Global, Calcasieu Pass.

« Venture Global est ravie d'étendre son partenariat avec JERA, l'un des principaux fournisseurs d'énergie et des plus gros acheteurs de GNL au monde », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global LNG. « Le Japon a adopté une approche pragmatique pour assurer sa sécurité énergétique tout en favorisant les initiatives en faveur de l'environnement. Nous sommes honorés de fournir à notre clientèle croissante au Japon une source propre et fiable d'énergie à faible teneur en carbone et nous nous réjouissons de soutenir JERA dans ses efforts pour amener le GNL dans la région pour de nombreuses années à venir. »

« La concurrence en matière d'approvisionnement en GNL s'est intensifiée et il est donc nécessaire d'assurer un approvisionnement stable en GNL en temps voulu, conformément à la situation de l'offre et de la demande en matière d'électricité au niveau national, de manière que le Japon puisse disposer d'un approvisionnement régulier en énergie. Il s'agit d'un contrat FOB/Destination dédouanée, qui permettra à JERA de s'approvisionner en GNL avec beaucoup de souplesse et qui devrait nous aider à répondre à la volatilité de l'offre et de la demande en matière d'électricité au niveau national », a précisé Sunao Nakamura, senior managing executive officer chargé de l'optimisation chez JERA.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à long terme et à faible coût en provenance des bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. En outre, la société est en train de construire ou de développer 60 millions de tonnes par an de capacités de production supplémentaire en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Elle élabore des projets de capture et de séquestration du carbone (CCS) dans chacune de ses installations de GNL.

