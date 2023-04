VENTURE GLOBAL ANUNCIA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GNL DE 20 ANOS COM A JERA

CP2 progredindo através do processo de licenciamento federal.

Impulso comercial significativo para o projeto, com mais de um terço de sua capacidade nominal de 20 MTPA vendida.

A construção está prevista para começar em 2023.

ARLINGTON, Virgínia, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global LNG anunciou a assinatura de um contrato de compra e venda (SPA) de longo prazo com a JERA Co., Inc. para a venda de 1 milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) do CP2 LNG por 20 anos. O CP2 LNG é o terceiro projeto da Venture Global e deve iniciar a construção ainda este ano. Até o momento, a empresa anunciou SPAs para mais de um terço da instalação nominal de 20 MTPA, com discussões ativas em andamento para o restante de sua capacidade. Este acordo segue a compra pela JERA Global Markets da carga inaugural de GNL exportada do primeiro projeto da Venture Global, Calcasieu Pass.

"A Venture Global está entusiasmada por expandir nossa parceria com a JERA, uma das principais fornecedoras de energia do mundo e os maiores compradores de GNL", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG. "O Japão adotou uma abordagem pragmática para garantir sua segurança energética enquanto avança no progresso ambiental. Temos a honra de fornecer à nossa crescente base de clientes no Japão uma fonte limpa e confiável de energia com baixo teor de carbono e esperamos apoiar a JERA em seus esforços para levar GNL à região por muitos anos".

"A concorrência de compras de GNL vem se intensificando e, assim, é necessária a aquisição estável de GNL de forma oportuna em linha com a situação doméstica de demanda de fornecimento de eletricidade para garantir um fornecimento estável de energia no Japão. Este é um contrato FOB sem destino, que permite que a JERA garanta GNL de forma altamente flexível e espera-se que ajude em nossa capacidade de responder à volatilidade no fornecimento e demanda de eletricidade doméstica", disse Sunao Nakamura, Diretor Executivo de Gestão Sênior de Otimização da JERA.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de GNL dos EUA proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo capacidade de produção adicional de 60 MTPA no estado de Louisiana para fornecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de captura e sequestro (CCS) de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

