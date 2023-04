VENTURE GLOBAL KÜNDIGT 20-JÄHRIGE LNG-VERKAUFS- UND KAUFVEREINBARUNG MIT JERA AN

CP2 durchläuft das Genehmigungsverfahren auf Bundesebene.

Signifikante kommerzielle Dynamik für das Projekt, wobei mehr als ein Drittel der 20 MTPA-Nennkapazität verkauft wurde.

Der Baubeginn wird für 2023 erwartet.

ARLINGTON, Va., 28. April 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG gab heute die Unterzeichnung eines langfristigen Verkaufs- und Kaufvertrags (SPA) mit JERA Co., Inc. für den Verkauf von 1 Million Tonnen pro Jahr (MTPA) verflüssigtem Erdgas (LNG) von CP2 LNG für 20 Jahre bekannt. CP2 LNG ist das dritte Projekt von Venture Global, mit dessen Bau noch in diesem Jahr begonnen werden soll. Bislang hat das Unternehmen SPAs für mehr als ein Drittel der 20-MTPA-Namensanlage angekündigt, und für den Rest der Kapazität laufen aktive Gespräche. Dieses Geschäftsabkommen folgt auf den Kauf der ersten Inbetriebsnahme-Fracht an LNG, die aus dem ersten Projekt von Venture Global, Calcasieu Pass, exportiert wurde, durch JERA Global Markets.

„Venture Global freut sich über den Ausbau der Partnerschaft mit JERA, einem der weltweit führenden Energieversorger und einem größten Abnehmer von LNG", so Mike Sabel, CEO von Venture Global LNG. „Japan hat einen pragmatischen Ansatz gewählt, um seine Energiesicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den ökologischen Fortschritt voranzutreiben. Wir fühlen uns geehrt, unseren wachsenden Kundenstamm in Japan mit einer sauberen und zuverlässigen Quelle kohlenstoffarmer Energie zu versorgen, und freuen uns darauf, JERA bei seinen Bemühungen, LNG in die Region zu bringen, noch viele Jahre lang zu unterstützen."

„Der LNG-Beschaffungswettbewerb hat sich verschärft, und daher ist eine stabile rechtzeitige Beschaffung von LNG im Einklang mit der inländischen Stromangebots-Nachfrage-Situation erforderlich, um eine stabile Energieversorgung in Japan sicherzustellen. Es handelt sich um einen FOB-Vertrag ohne Bestimmungsort, der es JERA ermöglicht, LNG in einer hochflexiblen Weise zu sichern, und der uns helfen soll, auf die Volatilität des inländischen Stromangebots und der Nachfrage zu reagieren", sagte Sunao Nakamura, Senior Managing Executive Officer, Optimization von JERA.

Über Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgaslagerstätten stammt. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion des ersten LNG. Darüber hinaus baut oder entwickelt das Unternehmen weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt an jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -Kohlenstoffbindung (CCS).

