VENTURE GLOBAL ANUNCIA ELEVACÃO DE TETO BEM-SUCEDIDA DO SEGUNDO TANQUE DE ARMAZENAMENTO NA PLAQUEMINES LNG

ARLINGTON, Virgínia, 18 de Abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, aVenture Global LNG anunciou o levantamento bem-sucedido do teto do segundo tanque de armazenamento de GNL na instalação de exportação Plaquemines LNG em Plaquemines Parish, Louisiana. Este importante marco do projeto foi concluído antes do prazo e ocorreu apenas sete semanas após a elevação do teto do tanque um.

"Hoje representa outro marco importante na construção da Plaquemines LNG, com ambos os telhados agora elevados para os tanques que servem a Fase Um", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG. "Com a Fase Um em construção, nosso recente FID e aviso completo para prosseguir na Fase Dois, a Plaquemines está bem posicionada para ser a próxima nova grande capacidade de GNL a atingir o mercado global."

Este é o segundo tanque de quatro no total para Plaquemines LNG. Quando operacional, será capaz de armazenar 200.000 m3 de GNL. O telhado pesa 900 toneladas e tem 294 pés de diâmetro. A elevação do ar permite um acesso melhor e mais seguro, bem como um cronograma de construção mais rápido, pois o telhado pode ser erguido simultaneamente com a concha. A cúpula do tanque foi levantada em 71 minutos usando 0,3 psi de pressão sob o teto. Ele foi elevado do nível do solo até o topo da altura da parede de 130 pés. Eventualmente, o tanque terá um tanque interno feito de liga de níquel de 9% e parede externa e teto externo feitos de concreto para fornecer contenção total do GNL e fornecer o nível máximo de resiliência e segurança.

Sobre a Venture Global:

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e baixo custo de GNL dos EUA, proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em Janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo uma capacidade de produção adicional de 60 MTPA em Louisiana para fornecer energia limpa e acessível ao mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de Captura e Sequestro de Carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.

