VENTURE GLOBAL MELDET ERFOLGREICHE ANHEBUNG DES ZWEITEN SPEICHERTANKDACHES BEI PLAQUEMINES LNG

ARLINGTON, Virginia, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG gab heute die erfolgreiche Anhebung des Daches des zweiten LNG-Speichertanks in der Plaquemines LNG-Exportanlage in Plaquemines Parish, Louisiana, bekannt. Dieser große Projektmeilenstein wurde vorzeitig abgeschlossen und kommt nur sieben Wochen nach der Anhebung des ersten Tankdaches.

Plaquemines LNG

„Der heutige Tag stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Bau von Plaquemines LNG dar, da nun beide Dächer der Tanks der ersten Phase angehoben wurden", so Mike Sabel, Geschäftsführer von Venture Global LNG. „Mit der weit fortgeschrittenen ersten Phase und dem kürzlich erfolgten FID und der vollständigen Freigabe der zweiten Phase ist Plaquemines gut positioniert, um die nächste große LNG-Kapazität zu sein, die den Weltmarkt erreicht."

Dies ist der zweite Tank von insgesamt vier für Plaquemines LNG. Wenn dieser in Betrieb genommen wird, kann er 200.000 m³ LNG speichern. Das Dach wiegt 900 Tonnen und hat einen Durchmesser von 90 Metern. Die Anhebung des Dachs ermöglicht einen besseren und sichereren Zugang sowie einen schnelleren Bauablauf, da das Dach gleichzeitig mit dem Rohbau errichtet werden kann. Die Tankkuppel wurde 71 Minuten lang mit einem Druck von 0,3 psi unter dem Dach angehoben. Sie wurde von Bodenhöhe bis zur Oberkante der Wand auf eine Höhe von 40 Metern angehoben. Letztendlich wird der Tank einen Innentank aus einer Nickellegierung von 9 % sowie eine Außenwand und ein Außendach aus Beton haben, um das LNG vollständig einzuschließen und ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Venture Global ist ein vieljähriger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasvorkommen bezogen wird. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann mit der Produktion von LNG im Januar 2022. Das Unternehmen baut und entwickelt außerdem weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer und erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt CO²-Abscheidungs- und Sequestrierungs-Projekte (CCS) in jeder seiner LNG-Anlagen.

