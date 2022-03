VENTURE GLOBAL ANUNCIA NOVOS ACORDOS DE VENDAS DE GNL DA PLAQUEMINES E DA CP2, E DIVULGA ATUALIZAÇÃO SOBRE MARCOS PRÉ-FID

"A Venture Global tem orgulho de firmar uma parceria de longo prazo de GNL com a New Fortress Energy. Nossas empresas compartilham o compromisso de manter os mercados de energia bem abastecidos, ao mesmo tempo em que avançam nas metas de energia limpa, por meio da exportação de GNL de baixo custo dos Estados Unidos para economias emergentes", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG. "A unidade de GNL CP2, próxima do Calcasieu Pass, será baseada na nossa visão de tornar a Louisiana um centro internacional de inovação para melhorar a segurança energética global."

Atualmente, a empresa também está anunciando diversas realizações em suas atividades pré-FID para a Plaquemines LNG:

Espera-se que em breve a decisão final de investimento (FID) seja formalizada e o projeto de financiamento seja concluído.

A construção foi iniciada em agosto de 2021 devido à demanda histórica do mercado e suporte financeiro robusto para o projeto.

Venda de 14 milhões de toneladas da capacidade nominal de 20 MTPA. A empresa espera anunciar contratos para a capacidade restante nas próximas semanas.

"No mercado globalizado atual, execução e velocidade são importantes, e a Venture Global está posicionada de forma única para entregar rapidamente a quantidade de GNL norte-americano para atender à crescente demanda mundial por energia", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. "Com isso em mente - e com base no bem-sucedido recorde de 29 meses desde o FID à primeira produção de GNL na Calcasieu Pass - nossa empresa avançou com um cronograma acelerado da Plaquemines. Enquanto concluímos o processo de financiamento do projeto, tomamos várias medidas para acelerar nosso projeto, incluindo a concessão dos principais contratos EPC (projeto, construção, compra de equipamentos e montagem) e o início da construção no outono de 2021."

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo capacidade de produção de mais 60 MTPA no estado de Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CSC) em cada uma de suas instalações de GNL.

