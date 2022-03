VENTURE GLOBAL GIBT NEUE VERTRIEBSVEREINBARUNGEN FÜR PLAQUEMINES UND CP2 LNG BEKANNT UND INFORMIERT ÜBER DEN AKTUELLEN STAND DER PRE-FID-MEILENSTEINE

„Venture Global ist stolz darauf, eine langfristige Partnerschaft im LNG-Bereich mit New Fortress Energy einzugehen. Unsere Unternehmen engagieren sich gemeinsam dafür, die Energiemärkte gut zu versorgen und gleichzeitig saubere Energieziele durch den Export von kostengünstigem US-amerikanischem LNG in Schwellenländer voranzutreiben", sagte Mike Sabel, Chief Executive Officer (CEO) von Venture Global LNG. „Die LNG-Anlage von CP2, die an den Calcasieu Pass angrenzt, wird auf unserer Vision aufbauen, Louisiana zu einer internationalen Drehscheibe für Innovationen zu machen, um die globale Energiesicherheit zu verbessern."