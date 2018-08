Venture Global LNG anuncia financiamento de investimento privado adicional de US$ 160 milhões: financiamento agregado total atinge US$ 630 milhões

ARLINGTON, Virgínia, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. anuncia que arrecadou um capital adicional de aproximadamente US$ 160 milhões de grandes investidores institucionais. A empresa atingiu agora um total de US$ 630 milhões para apoiar o desenvolvimento de seus projetos.

Os lucros da transação vão financiar as atividades de desenvolvimento continuadas da Venture Global LNG para suas unidades de exportação da LNG propostas em Louisiana. A empresa está desenvolvendo tanto a unidade 10 MTPA Calcasieu Pass no Golfo do México quanto a unidade de GNL 20 MTPA Plaquemines no rio Mississipi, usando uma tecnologia de liquefação de meia escala altamente eficaz, proporcionada por sua parceira estratégica GE Oil & Gas, LLC, parte da Baker Hughes, uma empresa da GE (BHGE).

Em resposta à arrecadação de capital, Mike Sabel, co-CEO, declarou: "Tanto novos quanto atuais investidores reconhecem nossa execução de qualidade à medida que continuamos assinando contratos irrevogáveis de 20 anos para a compra de GNL a partir de nossos projetos Calcasieu Pass e Plaquemines. Nossa crescente lista de parceiros de nível internacional, que inclui Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, e PGNiG, entre outros, pode ficar confiante em nossa capacidade de entregar o GNL de mais baixo custo da América do Norte".

Bob Pender, co-CEO, acrescentou: "Após o recebimento do Esboço da Declaração de Impacto Ambiental para o nosso projeto Calcasieu Pass em junho, estamos preparando nossa autorização FERC e o início da construção para o começo de 2019. O ímpeto contratual para nosso projeto Plaquemines continua crescendo, e esperamos anunciar marcos adicionais no próximo trimestre".

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma provedora de baixo custo e longo prazo de GNL a ser fornecido a partir de ricas bacias de gás natural na América do Norte. O sistema de processo de liquefação da Venture Global LNG vai empregar um pacote de produtos altamente eficientes e confiáveis fornecidos pela GE Oil & Gas, parte da Baker Hughes, uma empresa GE (BHGE). A Venture Global LNG está desenvolvendo tanto a unidade 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass (em um local de aproximadamente 400 hectares localizado na interseção do Calcasieu Ship Channel com o Golfo do México) quanto a unidade de GNL 20 MTPA Venture Global Plaquemines (em um local de aproximadamente 250 hectares em Plaquemines Parish, Louisiana, 50 km ao sul de Nova Orleans, no rio Mississipi). A Venture Global arrecadou US$ 630 milhões em capital até o momento para apoiar o desenvolvimento de seus projetos. Mais informações em www.venturegloballng.com.

