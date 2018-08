Venture Global LNG fait part d'un financement supplémentaire par placement privé de 160 millions de dollars : le financement global atteint un total de 630 millions de dollars

ARLINGTON, Virginie, 16 août 2018 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. annonce qu'elle a levé des capitaux privés supplémentaires d'environ 160 millions de dollars auprès d'importants investisseurs institutionnels. La Société dispose actuellement d'un total de 630 millions de dollars mobilisés pour appuyer le développement de ses projets.

Les recettes de la transaction vont financer la poursuite des activités de développement de Venture Global LNG dans le cadre de ses installations en Louisiane destinées à l'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL). La Société est en train de développer ses installations de GNL, l'une de 10 Mtpa à Calcasieu Pass sur le golfe du Mexique et l'autre de 20 Mtpa à Plaquemines sur le fleuve Mississippi. Elle fait pour cela appel à une technologie hautement efficace de liquéfaction à échelle moyenne, fournie par son partenaire stratégique GE Oil & Gas, LLC, celui-ci faisant partie de Baker Hughes, une des sociétés de General Electric (BHGE).

Mike Sabel, co-PDG, a commenté ainsi cette levée de capital : « Nos investisseurs, nouveaux et existants, reconnaissaient la qualité de notre exécution au moment où nous continuons à signer des accords contraignants de 20 années portant sur l'achat de GNL à partir de nos projets à Calcasieu Pass et Plaquemines. Notre liste de partenaires de classe mondiale comprend entre autres Shell, BP, Edison S.p.A., Galp et PGNiG qui font confiance à notre capacité de livrer du GNL à un coût le plus bas en Amérique du Nord. »

Bob Pender, co-PDG, a ajouté : « Suite à la réception de la version préliminaire de l'énoncé des incidences environnementales pour notre projet de Calcasieu Pass en juin, nous nous apprêtons en vue de notre autorisation par la Federal Energy Regulatory Commission et du commencement de la construction au début de 2019. La dynamique de conclusion de contrats pour notre projet de Plaquemines continue à prendre de l'ampleur et nous attendons l'annonce de nouveaux jalons à brève échéance. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un producteur à bas coût et à long terme de GNL devant provenir des riches bassins de gaz naturel en Amérique du Nord. Le système de procédé de liquéfaction de Venture Global LNG fera appel à un ensemble très efficace et fiable de produits fournis par GE Oil & Gas, LLC, faisant partie de Baker Hughes, une des sociétés de General Electric (BHGE). Venture Global LNG est en train de développer à la fois ses installations de 10 Mtpa à Global Calcasieu Pass (sur un site d'approximativement 400 hectares (1 000 acres) situé à l'intersection du chenal de navigation maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique) et celles de Venture Global Plaquemines LNG prévues pour 20 Mtpa (site d'environ 255 hectares (630 acres) à la Paroisse de Plaquemine en Louisiane, à près de 50 km au sud de La Nouvelle-Orléans sur le fleuve Mississippi). Venture Global à ce jour a levé un capital de 630 millions de dollars pour appuyer le développement de ses projets. Davantage d'informations peuvent se trouver sur www.venturegloballng.com.