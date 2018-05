Venture Global LNG fecha acordo com a Galp de compra e venda de 1 milhão de toneladas de GNL por ano

Nos termos deste acordo, a Galp comprará GNL sob a forma de free on board (FOB) por um prazo de 20 anos a partir da data de início da operação comercial da unidade de exportação de GNL da Venture Global Calcasieu Pass, esperada atualmente para 2022 após a Decisão Final de Investimento (FID na sigla em inglês) e a satisfação de outras condições precedentes habituais.

Mike Sabel e Bob Pender, co-CEOs da Venture Global LNG, anunciaram em conjunto: "Ficamos muito honrados pela Galp ter assinado este SPA de 20 anos com a nossa empresa. A execução de hoje segue os recentes anúncios de nossos contratos de vendas por 20 anos com a Shell NA LNG LLC e a Edison S.p.A., totalizando agora 4 MTPA. É um privilégio virar um parceiro de longo prazo da Galp neste momento chave, à medida que finalizamos nossos acordos com mais parceiros de primeira classe para nosso projeto Calcasieu Pass."

A Venture Global LNG está desenvolvendo as 10 instalações da MTPA Venture Global Calcasieu Pass em um terreno de aproximadamente 1.000 acres localizado na interseção do Calcasieu Ship Channel e o Golfo do México e a instalação de 20 MTPA Venture Global Plaquemines LNG em Plaquemines Parish, Luisiana, um local de aproximadamente 630 acres no rio Mississippi, 30 milhas ao sul de Nova Orleans, Luisiana.

Sobre a Galp

A Galp é uma empresa portuguesa de capital aberto de energia integrada com presença internacional. Suas atividades abrangem todas as etapas da cadeia de valor do setor de energia, desde a prospecção e extração de petróleo e gás natural, passando pelo processamento, fornecimento e comercialização de diferentes produtos energéticos, até o desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para seus clientes. A Galp emprega 6.389 pessoas e opera atualmente em 11 países. Para mais informações: www.galp.com .

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG será a produtora de GNL a longo prazo e de baixo custo fornecido pelas bacias ricas em recursos em gás natural nos EUA. O sistema de processo de liquefação da Venture Global LNG empregará um conjunto altamente eficiente e confiável de produtos fornecidos pela GE Oil & Gas, LLC, parte da Baker Hughes, uma empresa da GE. A Venture Global está desenvolvendo terminais de exportação de GNL em Cameron Parish e Plaquemines Parish, Luisiana, totalizando uma capacidade de 30 MTPA. Para mais informações: www.venturegloballng.com.

FONTE Venture Global LNG

