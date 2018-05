Venture Global LNG passe avec Galp une convention d'achat-vente de GNL portant sur un million de tonnes par an

Aux termes de cette convention, Galp achètera du GNL sur une base franco à bord (FOB) pour une échéance de 20 années à partir de la date d'exploitation commerciale des installations d'exportation de GNL de Venture Global Calcasieu Pass ; cette date est à l'heure actuelle prévue pour 2022 dès la prise de décision définitive d'investissement (DDI) et la satisfaction des autres conditions suspensives habituelles.

Mike Sabel et Bob Pender, co-PDG de Global LNG, ont annoncé conjointement : « Nous sommes très honorés que Galp ait signé avec notre société cette CAV irrévocable de 20 ans. Son exécution aujourd'hui fait suite aux annonces récentes de nos contrats exécutoires de 20 années avec Shell NA LNG LLC et Edison S.p.A., représentant un total actuel de 4 Mtpa. C'est pour nous un privilège de devenir des partenaires de Galp à long terme à ce moment crucial où nous sommes en train de finaliser nos accords avec d'autres partenaires de classe mondiale sur notre projet de Calcasieu Pass. »

Venture Global LNG est en train de développer ses installations de Global Calcasieu Pass prévues pour 10 Mtpa sur un site d'approximativement 400 hectares (1 000 acres) situé à l'intersection du chenal de navigation maritime de Calcasieu et le golfe du Mexique. Il en est de même pour les installations en Louisiane de Venture Global Plaquemines pour 20 Mtpa de GNL sur un site d'environ 255 hectares (630 acres) à la Paroisse de Plaquemine sur le fleuve Mississippi, à 50 kilomètres (30 miles) au sud de La Nouvelle-Orléans en Louisiane.

À propos de Galp

Galp est une société anonyme, entreprise intégrée d'énergie basée au Portugal et ayant une présence internationale. Ses activités couvrent tous les stades de la chaîne de valeur du secteur énergétique, depuis la prospection et l'extraction de pétrole et de gaz naturel jusqu'à la transformation, fourniture et commercialisation de divers produits de l'énergie, ainsi que la mise au point pour ses clients de solutions efficaces et durables au point de vue écologique. Galp emploie 6 389 personnes et possède des exploitations dans 11 pays. Davantage d'informations peuvent se trouver sur www.galp.com.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG sera un producteur à bas coûts et à long terme de GNL qui proviendra des riches bassins de gaz naturel en Amérique du Nord. Le système de procédé de liquéfaction de Venture Global LNG fera appel à un ensemble très efficace et fiable de produits fournis par GE Oil & Gas, LLC, faisant partie de Baker Hughes, une des sociétés de General Electric (GE). Venture Global procède au développement de terminaux d'exportation de GNL dans la Paroisse de Cameron et la Paroisse de Plaquemine en Louisiane, en vue d'une capacité totale de 30 Mtpa. Davantage d'informations peuvent se trouver sur www.venturegloballng.com.

