Venus Medtech crée un conseil scientifique mondial pour cibler le marché international

SAN DIEGO, 25 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Venus Medtech (Hangzhou) Inc., une entreprise chinoise de dispositifs médicaux spécialisée dans les thérapies de remplacement des valves par cathétérisme, a nommé quatre experts mondiaux spécialisés dans les interventions cardiovasculaires dans le but de constituer un conseil scientifique mondial. Les membres de ce conseil partageront leurs connaissances avec Venus Medtech sur l'innovation mondiale dans les domaines des interventions et des thérapies cardiovasculaires pour les maladies cardiaques structurelles. Les membres du conseil, par ordre alphabétique du patronyme, sont Ziyad M. Hijazi, Martin B. Leon, Horst Sievert et Ron Waksman.

Le conseil se réunira plusieurs fois par an dans les bureaux de Venus Medtech en Chine et aux États-Unis. Ensemble, les membres du conseil contribueront leur innovation, leur technologie, leurs essais cliniques et leurs savoir-faire et connaissances dans la thérapie au profit de la recherche, du développement et de la commercialisation des produits Venus Medtech à travers le monde.

Les membres du conseil scientifique mondial sont :

Dr Ziyad M. Hijazi , MD est président du département de pédiatrie chez Sidra Medicine . Le Dr Hijazi est également le directeur médical du Sidra Heart Center. En tant que président du département de pédiatrie, le Dr Hijazi fixe l'orientation stratégique du département et intègre les priorités en matière de recherche et d'enseignement dans un programme de fourniture d'excellents services cliniques. Il est également président de la pédiatrie au Weill Cornell Medical College _ Qatar , le partenaire académique de Sidra dans l'enseignement de la médecine. Le Dr Hijazi est un cardiologue interventionnel qui se spécialise dans le traitement des maladies cardiaques congénitales et structurelles, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. C'est également un pionnier de la réparation non chirurgicale des malformations cardiaques congénitales et structurelles. Il est directeur et fondateur de la rencontre PICS/AICS, une rencontre de premier plan pour les thérapies interventionnelles pour les enfants et les adultes atteints de maladies cardiaques congénitales et structurelles.

, est président du département de pédiatrie chez . Le Dr Hijazi est également le directeur médical du Sidra Heart Center. En tant que président du département de pédiatrie, le Dr Hijazi fixe l'orientation stratégique du département et intègre les priorités en matière de recherche et d'enseignement dans un programme de fourniture d'excellents services cliniques. Il est également président de la pédiatrie au Weill Cornell Medical College _ , le partenaire académique de Sidra dans l'enseignement de la médecine. Le Dr Hijazi est un cardiologue interventionnel qui se spécialise dans le traitement des maladies cardiaques congénitales et structurelles, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. C'est également un pionnier de la réparation non chirurgicale des malformations cardiaques congénitales et structurelles. Il est directeur et fondateur de la rencontre PICS/AICS, une rencontre de premier plan pour les thérapies interventionnelles pour les enfants et les adultes atteints de maladies cardiaques congénitales et structurelles. Dr Martin B. Leon , MD est professeur de médecine au Columbia University Medical Center (CUMC). Il est directeur du Center for Interventional Vascular Therapy (CIVT), directeur des Cardiac Catheterization Laboratories, et il siège au conseil exécutif du Columbia New York Presbyterian Heart Valve Center. Le Dr Leon a été le maître d'œuvre de plus de 50 essais cliniques qui ont contribué à donner forme à la médecine cardiovasculaire interventionnelle, avec les études suivantes : STRESS, STARS, Gamma-one, SIRIUS, ENDEAVOR et, plus récemment, l'essai PARTNER, qui visait à étudier la thérapie de valves par cathétérisme chez les patients atteints de sténose aortique. Le Dr Leon a corédigé plus de 1 550 publications, réalisé plus de 10 000 procédures interventionnelles, et il a eu un impact majeur en tant que leader d'opinion et innovateur dans la sous-spécialisation en plein essor que sont les dispositifs cardiovasculaires interventionnels et les thérapies médicamenteuses. Le Dr Leon est le directeur et fondateur de Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), la grande rencontre mondiale consacrée aux thérapies cardiovasculaires interventionnelles. Le Dr Leon est président, directeur et fondateur de Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), la grande rencontre mondiale consacrée aux thérapies cardiovasculaires interventionnelles.

est professeur de médecine au Medical Center (CUMC). Il est directeur du Center for Interventional Vascular Therapy (CIVT), directeur des Cardiac Catheterization Laboratories, et il siège au conseil exécutif du Columbia New York Presbyterian Heart Valve Center. Le Dr Leon a été le maître d'œuvre de plus de 50 essais cliniques qui ont contribué à donner forme à la médecine cardiovasculaire interventionnelle, avec les études suivantes : STRESS, STARS, Gamma-one, SIRIUS, ENDEAVOR et, plus récemment, l'essai PARTNER, qui visait à étudier la thérapie de valves par cathétérisme chez les patients atteints de sténose aortique. Le Dr Leon a corédigé plus de 1 550 publications, réalisé plus de 10 000 procédures interventionnelles, et il a eu un impact majeur en tant que leader d'opinion et innovateur dans la sous-spécialisation en plein essor que sont les dispositifs cardiovasculaires interventionnels et les thérapies médicamenteuses. Le Dr Leon est le directeur et fondateur de Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), la grande rencontre mondiale consacrée aux thérapies cardiovasculaires interventionnelles. Le Dr Leon est président, directeur et fondateur de Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), la grande rencontre mondiale consacrée aux thérapies cardiovasculaires interventionnelles. Dr Horst Sievert , MD est directeur du CardioVascular Center Frankfurt (Allemagne). Il est également professeur adjoint de médecine interne et de cardiologie à l'Université de Francfort. Il est président de CSI, la grande conférence dans le domaine des interventions cardiaques congénitales, structurelles et valvulaires.

est directeur du CardioVascular Center Frankfurt (Allemagne). Il est également professeur adjoint de médecine interne et de cardiologie à l'Université de Francfort. Il est président de CSI, la grande conférence dans le domaine des interventions cardiaques congénitales, structurelles et valvulaires. Dr Ron Waksman , MD se spécialise dans la cardiologie interventionnelle. Le Dr Waksman est directeur adjoint du département de cardiologie du MedStar Heart Institute. Il est également directeur de la recherche et de l'enseignement supérieur cardiovasculaire au Heart Institute. En outre, le Dr Waksman est professeur clinicien de médecine (cardiologie) à l'Université de Georgetown. Il est rédacteur en chef de la revue Cardiovascular Revascularization Medicine et siège au comité de rédaction d'un certain nombre d'autres revues, comme European Heart Journal et Journal of Interventional Cardiology. Le Dr Waksman publie souvent, et il a rédigé ou corédigé plus de 600 articles. Il a été le maître d'œuvre de plus de 100 essais de recherche. Le Dr Waksman siège au comité d'examen par les pairs du laboratoire de cathétérisme cardiaque au MedStar Washington Hospital Center, et au comité du MedStar Heart Institute.

« Ce conseil scientifique mondial réunit une équipe inégalée d'experts des thérapies pour les maladies cardiovasculaires interventionnelles et les maladies cardiaques structurelles, dont les connaissances dans ces domaines contribueront de manière précieuse à l'innovation et à la mondialisation de nos produits », explique Eric Zi, PDG et cofondateur de Venus Medtech.

« Je suis très heureux de siéger au conseil scientifique mondial de Venus Medtech. Venus Medtech a progressé avec les systèmes de valves Venus, tant aortiques que pulmonaires, les versions récupérables, qui constituent une avancée extraordinaire pour le traitement des patients atteint d'une maladie cardiaque valvulaire grave en Chine. Je suis tellement heureux que la Chine soit aujourd'hui sur la scène mondiale de la thérapie de remplacement des valvules par cathétérisme et que Venus Medtech ait été à l'avant-garde », ajoute le Dr Martin B. Leon, MD, président de TCT.

À propos de Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

Venus Medtech (Hangzhou) Inc., fondée en 2009, a son siège dans la zone nationale de développement industriel high-tech de Hangzhou (Binjiang) et s'attèle à mettre au point et à commercialiser un traitement minimalement invasif pour les valvulopathies cardiaques. Venus Medtech est un grand développeur de valves cardiaques en Chine. La valve aortique par cathétérisme, VenusA-Valve, est le premier système de valve aortique implantée par cathéter agréé par l'administration chinoise chargée des aliments et des médicaments (CFDA). Elle a ouvert une nouvelle ère du remplacement des valves aortiques par cathétérisme en Chine. Venus Medtech est également le premier producteur chinois de valves aortiques à mener une recherche mondiale. L'étude clinique par l'Union européenne (UE) de Venus P-Valve, la valve pulmonaire implantée par cathéter, a été lancée en septembre 2016 et se conclura en 2018. VenusP-Valve devrait faire l'objet d'un essai clinique par la FDA en 2019. L'innovation guide l'avenir, Venus Medtech continuera de se concentrer sur la recherche et le développement des dispositifs médicaux pour le traitement des maladies cardiaques structurées et sur son marché, d'accélérer l'innovation en Chine et de profiter au monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.venusmedtech.com.

Related Links

http://www.venusmedtech.com