Venus Medtech entre sur le marché nord-américain

Bien que le traitement chirurgical de la cardiopathie congénitale ait évolué radicalement au cours des dernières décennies, les opérations concernant la voie d'éjection du ventricule droit (RVOT) peuvent toujours entrainer des régurgitations pulmonaires chroniques, qui nécessitent l'implantation d'une valve pulmonaire par voie chirurgicale ou percutanée.

L'implantation percutanée de valve pulmonaire est devenue une solution alternative efficace à l'implantation chirurgicale de valve pour de tels patients. Cependant, les valves percutanées expansibles par ballonnet disponibles aujourd'hui conviennent uniquement à des cas où les voies d'éjection sont reconstruites à l'aide de tubes chirurgicaux cylindriques. Le traitement de la régurgitation pulmonaire dans le contexte précédent l'augmentation par patch de la RVOT se limite traditionnellement aux interventions chirurgicales. Ceci est principalement dû à la limitation des tailles de valves expansibles par ballonnet disponibles alors que les voies d'éjection sont souvent extrêmement dilatées.

La valve VenusP-Valve auto-expansible a été spécialement développée pour un usage percutané dans les cas de RVOT endogènes afin de surmonter les problèmes de voies d'éjection trop larges et peut répondre aux besoins de plus de 85 % des patients qui souhaitent éviter la sternotomie et la dérivation cardiopulmonaire au cours des opérations chirurgicales traditionnelles de remplacement de valve.

L'opération a été réalisée sur deux patients qui étaient auparavant traités avec un patch de correction chirurgicale pour la tétralogie de Fallot. Le docteur Ronald G Carere et le docteur Mounir Riahi (hôpital St Paul au Canada) avaient convenu avec le docteur Shakeel Qureshi (Evelina Children's Hospital, Royaume-Uni) et le docteur Gejun Zhang (hôpital Fuwai, Chine) que ces patients couraient un risque particulièrement élevé de devoir subir une ventriculotomie et que les produits de valves pulmonaires transcathéter actuellement disponibles ne convenaient pas à leur situation. L'équipe d'experts a déterminé que la VenusP-Valve était l'instrument le plus adapté pour répondre à ce besoin non satisfait. Le docteur Carere a déclaré : « Le fonctionnement de la VenusP-Valve a été très satisfaisant et son système de perfusion est simple à utiliser. Nous sommes très heureux de disposer de cet instrument dans notre centre et nous espérons qu'il sera bientôt largement disponible au Canada. »

Ces dernières années, les systèmes transcathéter de valves cardiaques artificielles développés par Venus Medtech ont suscité de plus en plus d'attention dans le monde. Le prochain essai clinique mondial et multi-centres de la VenusP-Valve a reçu plus de 200 soumissions en provenance de près de 30 pays dans le monde. La valve VenusP-Valve a été premièrement implantée au Canada, ce qui représente son entrée officielle sur le marché nord-américain, et on s'attend à ce que la société lance officiellement l'essai clinique pour la FDA en 2019.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/705354/Transcatheter_Pulmonary_Valve_VenusP_Valve.jpg

