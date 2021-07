Venus Medtech nomme le professeur Martin B. Leon comme chercheur principal mondial de son système RDN de nouvelle génération

Le Dr Leon est actuellement professeur de médecine au Columbia University Irving Medical Center (CUIMC) à New York. Il est également directeur du Center for Interventional Vascular Therapy (CIVT), directeur des laboratoires de cathétérisme cardiaque et directeur du conseil exécutif du New York-Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell Heart & Valve Center. De plus, il est le fondateur et le président de la conférence annuelle Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT). En tant que leader dans le domaine des interventions cardiovasculaires, le Dr Leon a participé à plus de 50 essais cliniques en tant que chercheur principal et a réalisé plus de 10 000 opérations.

Dans le domaine de la RDN, le Dr Leon et son équipe ont servi de PI dans les essais cliniques de plusieurs systèmes innovants, notamment le système de dénervation rénale Symplicity Spyral™ de Medtronic et le système de dénervation ultrasonique Paradise™ de ReCor Medical, qui ont tous deux reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2020.

Le système RDN de nouvelle génération a été développé par Renaly, la filiale de contrôle de Venus Medtech. Sa plate-forme exclusive DMUT (Dual-Mode Ultrasound Technology) permet de réaliser un traitement d'ablation continu sans contact avec une imagerie ultrasonore en temps réel, ce qui réduit considérablement l'apparition de divers problèmes tels qu'une ablation insuffisante des nerfs ou des lésions vasculaires causées par une ablation incontrôlée. La réalisation d'une ablation précise et efficace fait évoluer le paradigme du traitement vers des résultats plus prévisibles et simplifie le déroulement de la procédure, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité de la procédure.

L'hypertension est l'une des maladies chroniques les plus répandues dans le monde. Environ un tiers de la population adulte mondiale souffre d'hypertension[1]. Le nombre de personnes diagnostiquées comme souffrant d'hypertension en Chine dépasse les 330 millions, ce qui place le pays au premier rang mondial en termes de nombre de personnes souffrant de cette maladie. Les données de l'enquête sur l'hypertension en Chine montrent que le taux de prévalence de l'hypertension chez les adultes ≥18 ans était de 27,9 % au moment de l'enquête (2012-2015), et qu'il a depuis poursuivi sa tendance à la hausse. Elle contribue dans 50 % et 20 % à la morbidité et à la mortalité des maladies cardiovasculaires, respectivement, en Chine. L'hypertension, facteur de risque indépendant d'événements cardiovasculaires, peut entraîner des complications telles que l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, par conséquent, le contrôle et le traitement de l'hypertension sont bénéfiques dans la mesure où ils peuvent diminuer le risque de complications cardiovasculaires[2].

Le Dr Leon a déclaré : « Je suis ravi d'être nommé PI du système RDN de nouvelle génération de Renaly. L'hypertension est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Le développement de la thérapie RDN présente une option thérapeutique nouvelle et prometteuse pour les patients souffrant d'hypertension résistante et de mauvaise adhésion aux médicaments. En s'attaquant aux problèmes cliniques d'ablation incomplète ou excessive associés aux systèmes de première génération, le système de dénervation rénale par ultrasons de Renaly devrait améliorer considérablement la sécurité et la contrôlabilité en réalisant une ablation régulière et contrôlable tout en utilisant l'imagerie par ultrasons en temps réel. Nous sommes impatients de commencer les essais cliniques dès que possible. »

Eric Zi, fondateur, directeur exécutif et directeur général de Venus Medtech a déclaré : « Nous allons nous concentrer sur le développement de nouveaux dispositifs et procédures, de la bionique, de la technologie de fusion d'images et de la détection numérique en termes de notre futur portefeuille de technologies médicales, que nous prévoyons tous d'intégrer profondément à nos produits thérapeutiques. Ce faisant, nous pourrons proposer une gamme de solutions couvrant l'ensemble du processus thérapeutique de bout en bout, y compris la procédure elle-même ainsi que les phases pré- et post-opératoires du traitement. Renaly peut être considéré comme un modèle d'intégration des nouvelles procédures et de l'imagerie, en combinant la navigation par reconnaissance d'image et les ultrasons pour offrir aux patients hypertendus un traitement optimisé basé sur la technologie. Nous sommes heureux d'accueillir le Dr Leon en tant que chercheur principal mondial. Il ne s'agit pas de notre première collaboration puisqu'il a été membre de notre conseil consultatif mondial et joue un rôle de premier plan dans la promotion de l'innovation technologique et de la mondialisation des produits. Nous pensons qu'avec la riche expérience du Dr Leon dans le domaine, le système RDN innovant progressera rapidement dans les essais cliniques et apportera des avantages aux patients du monde entier. »

