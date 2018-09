Venus Medtech powołuje globalną grupę doradczą w celu dotarcia do międzynarodowego rynku

SAN DIEGO, 24 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Venus Medtech (Hangzhou) Inc., chińskie przedsiębiorstwo urządzeń medycznych specjalizujące się w terapiach wymiany zastawek przezcewnikowych, przyciągnęła czterech znanych na całym świecie ekspertów specjalizujących się w interwencjach w układzie krążenia w celu powołania globalnej grupy doradczej. Członkowie grupy będą dzielić się doświadczeniem z Venus Medtech w zakresie globalnej innowacji procedur interwencyjnych układu krążenia i terapii strukturalnych chorób serca. Do grupy należeć będą: Ziyad M. Hijazi, Martin B. Leon, Horst Sievert i Ron Waksman w kolejności alfabetycznej według pierwszej litery nazwiska.

Grupa zbierać się będzie kilka razy w roku w biurach Venus Medtech w Chinach i USA. Łącznie członkowie grupy wniosą wkład w zakresie innowacji, technologii, badań klinicznych i terapii do badań, rozwoju i komercjalizacji produktów Venus Medtech na całym świecie.

Poniżej przedstawieni są członkowie grupy doradczej.

Lek. med. Ziyad M. Hijazi jest kierownikiem wydziału pediatrii w Sidra Medicine . Doktor Hijazi jest dyrektorem medycznym ośrodka Sidra Heart Center. Jako kierownik wydziału pediatrii dr Hijazi nadaje strategiczny kierunek wydziałowi i łączy badania z priorytetami edukacyjnymi w doskonałym programie realizacji usług klinicznych. Jest także kierownikiem wydziału pediatrii w instytucji Weill Cornell Medical College _ Qatar , która jest partnerem akademickim Sidra w zakresie edukacji medycznej. Dr Hijazi jest kardiologiem interwencyjnym, który specjalizuje się w leczeniu wrodzonych i strukturalnych chorób serca u dzieci i dorosłych. Jest pionierem w zakresie niechirurgicznego leczenia wrodzonych i strukturalnych wad serca. Jest także dyrektorem i założycielem serii spotkań PICS/AICS, w ramach których omawiane są terapie interwencyjne u dzieci i dorosłych cierpiących na wrodzone i strukturalne choroby serca.

jest kierownikiem wydziału pediatrii w . Doktor Hijazi jest dyrektorem medycznym ośrodka Sidra Heart Center. Jako kierownik wydziału pediatrii dr Hijazi nadaje strategiczny kierunek wydziałowi i łączy badania z priorytetami edukacyjnymi w doskonałym programie realizacji usług klinicznych. Jest także kierownikiem wydziału pediatrii w instytucji Weill Cornell Medical College _ , która jest partnerem akademickim Sidra w zakresie edukacji medycznej. Dr Hijazi jest kardiologiem interwencyjnym, który specjalizuje się w leczeniu wrodzonych i strukturalnych chorób serca u dzieci i dorosłych. Jest pionierem w zakresie niechirurgicznego leczenia wrodzonych i strukturalnych wad serca. Jest także dyrektorem i założycielem serii spotkań PICS/AICS, w ramach których omawiane są terapie interwencyjne u dzieci i dorosłych cierpiących na wrodzone i strukturalne choroby serca. Lek. med. Martin B. Leon jest profesorem medycyny w placówce Columbia University Medical Center (CUMC), a także dyrektorem centrum interwencyjnych terapii układu krążenia (CIVT), dyrektorem laboratoriów cewnikowania serca i zasiada w radzie wykonawczej centrum Columbia New York Presbyterian Heart Valve Center. Dr Leon pracował jako główny badacz przy ponad 50 badaniach klinicznych, które wpłynęły na kształt dziedziny interwencyjnej medycyny układu krążenia, w tym w następujących badaniach: STRESS, STARS, Gamma-one, SIRIUS, ENDEAVOR i ostatnio przy badaniu PARTNER, które obejmowało wartość zastosowania terapii zastawkami przezcewnikowymi u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej. Dr Leon jest współautorem ponad 1550 publikacji, wykonał ponad 10 000 zabiegów interwencyjnych i wywarł znaczący wpływ jako lider opinii i innowator w rosnącej dziedzinie urządzeń interwencji układu krążenia i leczenia farmaceutycznego. Dr Leon jest dyrektorem i założycielem serii spotkań Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), które cieszą się największą renomą wśród konferencji interwencyjnej medycyny układu krążenia. Dr Leon jest kierownikiem, dyrektorem i założycielem Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT).

jest profesorem medycyny w placówce Medical Center (CUMC), a także dyrektorem centrum interwencyjnych terapii układu krążenia (CIVT), dyrektorem laboratoriów cewnikowania serca i zasiada w radzie wykonawczej centrum Columbia New York Presbyterian Heart Valve Center. Dr Leon pracował jako główny badacz przy ponad 50 badaniach klinicznych, które wpłynęły na kształt dziedziny interwencyjnej medycyny układu krążenia, w tym w następujących badaniach: STRESS, STARS, Gamma-one, SIRIUS, ENDEAVOR i ostatnio przy badaniu PARTNER, które obejmowało wartość zastosowania terapii zastawkami przezcewnikowymi u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej. Dr Leon jest współautorem ponad 1550 publikacji, wykonał ponad 10 000 zabiegów interwencyjnych i wywarł znaczący wpływ jako lider opinii i innowator w rosnącej dziedzinie urządzeń interwencji układu krążenia i leczenia farmaceutycznego. Dr Leon jest dyrektorem i założycielem serii spotkań Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), które cieszą się największą renomą wśród konferencji interwencyjnej medycyny układu krążenia. Dr Leon jest kierownikiem, dyrektorem i założycielem Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT). Lek. med. Horst Sievert jest dyrektorem centrum CardioVascular we Frankfurcie w Niemczech. Jest także profesorem medycyny wewnętrznej i kardiologii na Uniwersytecie we Frankfurcie. Jest kierownikiem CSI, wiodącej konferencji branżowej w dziedzinie wrodzonych, strukturalnych i zastawkowych interwencji sercowych.

jest dyrektorem centrum CardioVascular we Frankfurcie w Niemczech. Jest także profesorem medycyny wewnętrznej i kardiologii na Uniwersytecie we Frankfurcie. Jest kierownikiem CSI, wiodącej konferencji branżowej w dziedzinie wrodzonych, strukturalnych i zastawkowych interwencji sercowych. Lek. med. Ron Waksman specjalizuje się w kardiologii interwencyjnej. Dr Waksman jest jednym z dyrektorów wydziału kardiologii w instytucie MedStar Heart Institute, a także dyrektorem badań układu krążenia i edukacji zaawansowanej w Heart Institute. Ponadto dr Waksman pracuje jako profesor kliniczny medycyny (kardiologia) na Uniwersytecie Georgetown. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Cardiovascular Revascularization Medicine" oraz zasiada w zespołach redakcyjnych innych publikacji, w tym „European Heart Journal" i „Journal of Interventional Cardiology". Dr Waksman wydaje wiele publikacji i jest autorem lub współautorem ponad 600 artykułów. Pracował jako główny badacz w ponad 100 badaniach klinicznych. Dr Waksman jest członkiem komitetu recenzentów Cardiac Cath Laboratory Peer Review Committee przy MedStar Washington Hospital Center i zasiada w radzie MedStar Heart Institute.

– Globalna grupa doradcza to zespół ekspertów w zakresie interwencyjnego leczenia układu krążenia i terapii chorób strukturalnych serca, który nie ma sobie równych. Wiedza ekspertów w tych dziedzinach znacznie przyczyni się do naszych innowacji i globalizacji produktów – skomentował Eric Zi, główny dyrektor wykonawczy i współzałożyciel firmy Venus Medtech.

– Z przyjemnością dołączam do grupy doradczej Venus Medtech. Firma Venus Medtech postępuje z systemami zastawek płucnych i aortalnych Venus, wersjami odzyskiwanymi, co stanowi znaczne postępy w zarządzaniu pacjentami cierpiącymi na poważne choroby zastawek serca w Chinach. Bardzo cieszę się, że Chiny pojawiły się na światowej mapie terapii wymiany zastawek serca przezcewnikowo i że firma Venus Medtech przewodzi tym działaniom – skomentował lek. med. Martin B. Leon, kierownik TCT.

O Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

Założona w 2009 roku firma Venus Medtech (Hangzhou) Inc. z siedzibą w krajowej strefie rozwoju zaawansowanych technologii przemysłowych w Hangzhou (Binjiang) pracuje nad rozwojem technologicznym i komercyjnym zastosowaniem minimalnie inwazyjnych rozwiązań w leczeniu chorób zastawek serca. Firma Venus Medtech jest wiodącym twórcą zastawek serca w Chinach, a jej przezcewnikowa zastawka aortalna VenusA-Valve jest pierwszym systemem przezcewnikowych zastawek serca zatwierdzonym przez Chiński Urząd Żywności i Leków (CFDA). Firma rozpoczęła nową epokę zamienników aortalnych zastawek przezcewnikowych w Chinach. Firma Venus Medtech jest także pierwszym chińskim producentem zastawek przezcewnikowych prowadzącym badania międzynarodowe. Badanie kliniczne przezcewnikowej zastawki płucnej Venus P-Valve w celu pozyskania unijnego certyfikatu CE rozpoczęło się we wrześniu 2016 roku, a zakończy się w roku 2018. Zastawka Venus P-Valve ma wejść do fazy badań klinicznych FDA w roku 2019. Innowacja przewodzi przyszłości, a firma Venus Medtech będzie nadal skupiać się na badaniach i rozwoju strukturalnych urządzeń medycznych w leczeniu chorób serca, przyspieszać chińską innowację i dawać korzyści całemu światu.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.venusmedtech.com.

Related Links

http://www.venusmedtech.com