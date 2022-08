Veranex accélère ses essais cliniques avec Veeva Vault CDMS

Une CRO internationale spécialisée dans les technologies médicales gagne en souplesse pour élaborer des études en interne et apporter plus rapidement des modifications en cours d'étude

BARCELONE, Espagne, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Veranex utilise Veeva Vault CDMS pour accélérer la mise en place des études et simplifier la gestion des données cliniques. L'organisme de recherche sous contrat (CRO) international peut utiliser Vault CDMS pour la capture électronique des données (EDC) , le codage , et le nettoyage des données . Vault CDMS permet à ses équipes d'étude de construire rapidement des études complexes, de migrer des essais à partir d'autres solutions et d'effectuer des changements en cours d'étude sans temps d'arrêt.

« La technologie innovante et l'expertise sectorielle de Veeva en font le partenaire idéal pour nous aider à répondre aux exigences d'études très complexes », a déclaré Richard Murg, vice-président senior du développement commercial chez Veranex. « Veeva Vault CDMS offre des fonctionnalités avancées et faciles à utiliser, ce qui rationalise considérablement la constitution de nos bases de données et améliore la collaboration avec les clients. »

Veranex sert l'industrie des technologies médicales en fournissant des services de conception, d'ingénierie, de réglementation, de recherche préclinique, de développement clinique, de stratégie commerciale et d'accès au marché. En modernisant la gestion des données cliniques avec Vault CDMS, Veranex dispose d'un système évolutif qui peut accélérer le développement et l'exécution d'essais de haute qualité.

« Réunir l'expérience de Veranex, qui relève les défis les plus difficiles en matière de gestion des données, et la flexibilité de Veeva Vault CDMS est une recette pour des études cliniques efficaces », a déclaré Manny Vazquez, directeur de la stratégie clinique de Veeva Vault. « Nous sommes heureux de soutenir leurs efforts visant à transformer la gestion des données cliniques pour des processus transparents qui peuvent accélérer le développement de nouveaux produits médicaux. »

Veranex est membre du programme de partenariat Vault CDMS. Les CRO qui souhaitent en savoir plus sur ce programme peuvent contacter [email protected] .

Vault CDMS fait partie de la suite Veeva Vault Clinical , la première plateforme cloud du secteur qui unifie la gestion des données cliniques et les opérations. Découvrez pourquoi de plus en plus d'entreprises utilisent Vault CDMS pour rationaliser la collecte, l'agrégation et le nettoyage des données lors du Veeva R&D and Quality Summit . Les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent s'inscrire à l'événement en personne qui aura lieu les 19 et 20 octobre à Boston.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagé dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le samedi 30 avril 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 37 et 38), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

